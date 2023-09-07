Раде рекомендуют принять за основу законопроект о зачислении в стаж госслужбы время работы в военных администрациях

Законопроект также предусматривает усовершенствование порядка присвоения рангов государственным служащим.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства сообщил, что рассмотрел законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О государственной службе» об усовершенствовании порядка соотношения между рангами государственных служащих и рангами должностных лиц местного самоуправления, воинскими званиями, дипломатическими рангами и другими специальными званиями и зачисление в стаж государственной службы времени работы на некоторых должностях в военных администрациях (№ 9478).

Парламенту рекомендуют принять за основу этот законопроект.

Законопроект направлен на упорядочение вопросов присвоения рангов государственным служащим, в том числе проходящим военную службу, а также зачисление в стаж государственной службы определенных периодов работы в военных администрациях.

Для реализации цели законопроекта предусматривается:

- присвоение государственным служащим, которые при прохождении государственной службы получили воинское звание, дипломатический ранг или другое специальное звание, более высоких рангов государственных служащих в соответствии с соотношениями таких рангов с полученными специальными званиями;

- зачисление в стаж государственной службы времени работы в должностях начальников военных администраций, их заместителей;

- зачисление другим работникам военных администраций, заключивших трудовой договор, периода работы в стаж государственной службы в случае, если до назначения на такие должности лицо находилось на государственной службе или службе в органах местного самоуправления и после увольнения вернулось на государственную службу или службу в органах местного самоуправление;

- отнесение к полномочиям Кабинета Министров установления периодов работы (сроков пребывания) на должностях государственной службы, дающих право на присвоение очередного ранга.

Ранее сообщалось, что Правительство предлагает зачислять в стаж госслужбы время работы на должностях в военных администрациях.

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