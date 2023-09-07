Раді рекомендують прийняти за основу законопроект щодо зараховування до стажу держслужби час роботи у військових адміністраціях

Законопроєкт також передбачає вдосконалення порядку присвоєння рангів державним службовцям.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування повідомив, що розглянув законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо удосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями та зарахування до стажу державної служби часу роботи на деяких посадах у військових адміністраціях (№ 9478).

Парламенту рекомендують прийняти за основу цей законопроєкт.

Законопроєкт спрямований на впорядкування питань присвоєння рангів державним службовцям, зокрема тим, які проходять військову службу, а також зарахування до стажу державної служби певних періодів роботи у військових адміністраціях.

Для реалізації мети законопроєкту передбачається:

- присвоєння державним службовцям, які під час проходження державної служби отримали військове звання, дипломатичний ранг чи інше спеціальне звання, більш високих рангів державних службовців відповідно до співвідношень таких рангів із отриманими спеціальними званнями;

- зарахування до стажу державної служби часу роботи на посадах начальників військових адміністрацій, їх заступників;

- зарахування іншим працівникам військових адміністрацій, які уклали трудовий договір, періоду роботи до стажу державної служби у разі, якщо до призначення на такі посади особа перебувала на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування та після звільнення повернулася на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування;

- віднесення до повноважень Кабінету Міністрів встановлення періодів роботи (строків перебування) на посадах державної служби, які дають право на присвоєння чергового рангу.

Раніше ми писали, що Уряд пропонує зараховувати до стажу держслужби час роботи на посадах у військових адміністраціях.

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