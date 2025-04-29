Военные 18-25 лет смогут учиться без отрыва от службы — законопроект

Во вторник, 29 апреля, Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам образования военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, проходящих военную службу по контракту или по призыву во время мобилизации, на особый период». Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины «О воинской обязанности и военной службе», «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», «О высшем образовании», «Об образовании» и «О профессиональном предвысшем образовании» с целью усиления социальных льгот и гарантий для военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, проходящих службу по контракту или мобилизованных на особый период.
Что предусматривает законопроект:
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