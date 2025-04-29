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В Киеве в отсутствие Кличко срочно созывают Совет обороны столицы — о чем будут говорить

13:57, 29 апреля 2025
Начальник КГВА Тимур Ткаченко созывает срочное заседание Совета обороны Киева по обсуждению алгоритма действий после ликвидации последствий российских обстрелов.
В Киеве в отсутствие Кличко срочно созывают Совет обороны столицы — о чем будут говорить
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Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко срочно созывает Совет обороны столицы.

Он отметил, что предметом встречи является алгоритм действий после того, как работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали последствия российских атак.

"Только накануне я лично проводил совещание с председателями РГА и ответственными службами по этой теме.

В моменте - мы не должны рассчитывать на кого-то, если у города есть ресурсы. Мне врывается терпение, что любое планирование ограничивается только планированием. А ответственные – на самом деле с префиксом "без". От себя лично, от наших жителей, благодарю всех волонтеров, которые включились в помощь в Святошинском районе", - сообщил Ткаченко.

По его словам, он будет проводить заседание безотлагательно, несмотря на то, что Виталий Кличко находится не в Украине.

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Киев

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