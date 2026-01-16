Аукционы и новые рабочие места – Рада готовит закон для стимулирования инвестиций в рыбное хозяйство

Комитет рекомендовал принять законопроект о повышении инвестиций и создании новых рабочих мест в отрасли.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом как закон проект Закона Украины «О стимулировании экономического развития отрасли рыбного хозяйства» (регистр. №12384).

По данным пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины, законопроект разработан с целью повышения инвестиционной привлекательности рыбного хозяйства, стимулирования создания новых предприятий и увеличения количества рабочих мест путем внедрения прозрачных и конкурентных механизмов формирования инвестиционных предложений и заключения соответствующих договоров.

Проект закона предусматривает:

определение ключевых терминов для регулирования отрасли, в частности «договор о привлечении инвестиций в развитие аквакультуры», «договор о привлечении инвестиций в рыбохозяйственную эксплуатацию водных объектов», «инвестор в отрасли рыбного хозяйства»;

установление правовых основ, принципов и механизмов стимулирования экономического развития рыбного хозяйства;

определение требований к инвесторам, объектам инвестиций и порядку формирования их перечня, а также условий заключения договоров о привлечении инвестиций;

регулирование особенностей пользования рыбохозяйственными водными объектами;

порядок предоставления в пользование или аренду земель государственной и коммунальной собственности;

проведение аукционов для продажи права на заключение договора о привлечении инвестиций;

мониторинг выполнения заключенных инвестиционных договоров.

