  1. Законодательство
  2. / В Украине

Аукционы и новые рабочие места – Рада готовит закон для стимулирования инвестиций в рыбное хозяйство

18:59, 16 января 2026
Комитет рекомендовал принять законопроект о повышении инвестиций и создании новых рабочих мест в отрасли.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом как закон проект Закона Украины «О стимулировании экономического развития отрасли рыбного хозяйства» (регистр. №12384).

По данным пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины, законопроект разработан с целью повышения инвестиционной привлекательности рыбного хозяйства, стимулирования создания новых предприятий и увеличения количества рабочих мест путем внедрения прозрачных и конкурентных механизмов формирования инвестиционных предложений и заключения соответствующих договоров.

Проект закона предусматривает:

  • определение ключевых терминов для регулирования отрасли, в частности «договор о привлечении инвестиций в развитие аквакультуры», «договор о привлечении инвестиций в рыбохозяйственную эксплуатацию водных объектов», «инвестор в отрасли рыбного хозяйства»;
  • установление правовых основ, принципов и механизмов стимулирования экономического развития рыбного хозяйства;
  • определение требований к инвесторам, объектам инвестиций и порядку формирования их перечня, а также условий заключения договоров о привлечении инвестиций;
  • регулирование особенностей пользования рыбохозяйственными водными объектами;
  • порядок предоставления в пользование или аренду земель государственной и коммунальной собственности;
  • проведение аукционов для продажи права на заключение договора о привлечении инвестиций;
  • мониторинг выполнения заключенных инвестиционных договоров.

Верховная Рада Украины законопроект аукцион

