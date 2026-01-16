Аукціони та нові робочі місця – Рада готує закон для стимулювання інвестицій у рибне господарство

Комітет рекомендував прийняти законопроект щодо підвищення інвестицій та створення нових робочих місць у галузі.

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому як Закон проект Закону України «Про стимулювання економічного розвитку галузі рибного господарства» (реєстр. №12384).

За даними прес-служби Апарату Верховної Ради України, законопроект розроблений з метою підвищення інвестиційної привабливості рибного господарства, стимулювання створення нових підприємств та збільшення кількості робочих місць через впровадження прозорих і конкурентних механізмів формування інвестиційних пропозицій та укладення відповідних договорів.

Проект закону передбачає:

визначення ключових термінів для регулювання галузі, зокрема «договір про залучення інвестицій у розвиток аквакультури», «договір про залучення інвестицій щодо рибогосподарської експлуатації водних об’єктів», «інвестор у галузі рибного господарства»;

встановлення правових засад, принципів та механізмів стимулювання економічного розвитку рибного господарства;

визначення вимог до інвесторів, об’єктів інвестицій та порядку формування їх переліку, а також умов укладення договорів про залучення інвестицій;

регулювання особливостей користування рибогосподарськими водними об’єктами;

порядок надання в користування або оренду земель державної та комунальної власності;

проведення аукціонів для продажу права на укладення договору про залучення інвестицій;

моніторинг виконання укладених інвестиційних договорів.

