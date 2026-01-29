  1. Законодательство
  2. / В Украине

Обязательная эвакуация детей из зон боевых действий – комитет поддержал законопроект

15:51, 29 января 2026
Речь идет об общей или частичной эвакуации населения, в частности детей, а также о предоставлении временного жилья и вывозе культурных ценностей.
Фото иллюстративное
Комитет по вопросам экологической политики рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект №12353, который регулирует вопросы обязательной эвакуации населения с территорий активных и возможных военных действий.

Документ предусматривает возможность как общей, так и частичной обязательной эвакуации. Частичная эвакуация может применяться к отдельным категориям граждан, в частности детям, а также лицам, которые из-за возраста или состояния здоровья не способны самостоятельно позаботиться о себе.

Законопроект определяет, что эвакуированные граждане имеют право на временное жилье из фондов, предназначенных для проживания.

Отдельно в документе урегулирован вопрос эвакуации материальных и культурных ценностей с территорий, где существует угроза боевых действий.

Верховная Рада Украины законопроект дети эвакуация

