Обов’язкова евакуація дітей із зон бойових дій – комітет підтримав законопроєкт

Йдеться про загальну або часткову евакуацію населення, зокрема дітей, а також про надання тимчасового житла та вивезення культурних цінностей.

Комітет з питань екологічної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт №12353, який врегульовує питання обов’язкової евакуації населення з територій активних та можливих воєнних дій.

Документ передбачає можливість як загальної, так і часткової обов’язкової евакуації. Часткова евакуація може застосовуватися до окремих категорій громадян, зокрема дітей, а також осіб, які через вік або стан здоров’я не здатні самостійно подбати про себе.

Законопроєкт визначає, що евакуйовані громадяни мають право на тимчасове житло з фондів, призначених для проживання.

Окремо в документі врегульовано питання евакуації матеріальних та культурних цінностей з територій, де існує загроза бойових дій.

