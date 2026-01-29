  1. Законодавство
  2. / В Україні

Обов’язкова евакуація дітей із зон бойових дій – комітет підтримав законопроєкт

15:51, 29 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Йдеться про загальну або часткову евакуацію населення, зокрема дітей, а також про надання тимчасового житла та вивезення культурних цінностей.
Обов’язкова евакуація дітей із зон бойових дій – комітет підтримав законопроєкт
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет з питань екологічної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт №12353, який врегульовує питання обов’язкової евакуації населення з територій активних та можливих воєнних дій.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Документ передбачає можливість як загальної, так і часткової обов’язкової евакуації. Часткова евакуація може застосовуватися до окремих категорій громадян, зокрема дітей, а також осіб, які через вік або стан здоров’я не здатні самостійно подбати про себе.

Законопроєкт визначає, що евакуйовані громадяни мають право на тимчасове житло з фондів, призначених для проживання.

Окремо в документі врегульовано питання евакуації матеріальних та культурних цінностей з територій, де існує загроза бойових дій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект діти евакуація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]