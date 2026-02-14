8500 грн штрафа за посадку пассажиров вне заказа — в Украине готовят реформу рынка такси

В правительстве подготовили законопроект о штрафах для нелегальных таксистов.

Министерство развития громад и территорий обнародовало проект закона «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно перевозок пассажиров на такси или легковыми автомобилями на заказ». Документом предлагается установить административную ответственность для водителей за нарушение требований в сфере перевозок пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ.

В ведомстве отмечают, что законопроект направлен на урегулирование вопроса обеспечения реализации и действенности норм законодательства в сфере перевозок пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ путем установления административной ответственности за нарушение соответствующих требований.

«Принятие законопроекта позволит сформировать целостную и эффективную систему административной ответственности в сфере перевозок пассажиров на такси или легковыми автомобилями на заказ, будет способствовать легализации рынка, повышению уровня безопасности пассажирских перевозок и обеспечению равных условий осуществления деятельности для всех участников рынка», — говорится в заявлении.

Ключевой новеллой законопроекта является дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 1333, которой устанавливается административная ответственность за нарушение условий и правил перевозки пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ.

Таксистов будут штрафовать даже за традиционный «подбор» пассажира с обочины. Это будет классифицироваться как «выполнение автомобильным самозанятым перевозчиком перевозки пассажира легковым автомобилем на заказ, полученное не через платформу».

Законопроект предлагает установить штрафы за:

выполнение платных перевозок пассажиров без заключение трудового договора или выполнение таким водителем перевозки не в рамках выполнения своих обязанностей по трудовому договору (1700 гривен);

выполнение перевозок на заказ, полученных не через цифровую платформу (8500 гривен);

использование цифровых платформ, информация о которых отсутствует в государственных информационных системах (8500 гривен);

осуществление перевозок без пройденного техосмотра и установленного и активированного таксометра (8500 гривен);

нарушение других правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта (850 гривен).

В настоящее время это проект закона, который проходит этап публичного обсуждения. Окончательные формулировки и размеры штрафов могут быть изменены.

В Министерстве развития громад и территорий добавили, что замечания и предложения принимаются по адресу [email protected] в течение месяца со дня обнародования.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом законопроекте.

