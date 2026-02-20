  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Украине планируют создать специализированные спортивные классы в школах – в Раде поддержали инициативу Кабмина

20:58, 20 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал принять законопроект за основу.
В Украине планируют создать специализированные спортивные классы в школах – в Раде поддержали инициативу Кабмина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта рассмотрел проект Закона Украины о внесении изменений в статью 26 Закона Украины «О физической культуре и спорте» (регистр. № 14264), поданный Кабинетом Министров Украины, который предусматривает создание специализированных спортивных классов в учреждениях общего среднего образования с продленным учебным днем для проведения дополнительных тренировок и спортивной работы. Об этом сообщили в Аппарате Верховной Рады.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Законопроект предлагает определить порядок открытия таких классов по согласованию центральных органов исполнительной власти в сфере образования и спорта и при условии наличия средств в соответствующих бюджетах.

Замечания и предложения к законопроекту

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады и Министерство образования и науки Украины обратили внимание на то, что действующее законодательство в сфере образования не предусматривает создание «специализированных спортивных классов», и внесение изменений только в Закон «О физической культуре и спорте» не обеспечит комплексного механизма их функционирования.

МОН предложило параллельно внести изменения в статью 12 Закона «О полном общем среднем образовании», чтобы урегулировать организацию образовательного процесса, профильность, кадровое обеспечение, нагрузку, оценку, инклюзию, безопасность и медицинское сопровождение. Также предложено уточнить формулировку о финансировании: вместо «при наличии средств в соответствующих бюджетах» – «в пределах расходов, предусмотренных в государственном и местных бюджетах по соответствующим бюджетным программам, а также за счет других источников, не запрещенных законодательством».

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций подчеркнул необходимость комплексного подхода к созданию специализированных классов не только спортивного, но и художественного, научного и военного направления.

Дальнейшие шаги

Рекомендовано создать рабочую группу для подготовки законопроекта ко второму чтению, в состав которой войдут народные депутаты, представители МОН и Министерства молодежи и спорта. Группа рассмотрит законопроект на совместном заседании обоих комитетов.

По результатам рассмотрения в первом чтении Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Верховной Раде принять законопроект за основу с учетом предложений, высказанных во время заседания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины дети Кабинет Министров Украины школа спорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет поддержал законопроект об усилении ответственности за буллинг

Срок привлечения к ответственности за травлю предлагают увеличить с 3 месяцев до одного года.

Комитет рекомендует пересмотреть сроки дисциплинарного взыскания в рамках исключения «злостного неповиновения

Комитет обратил внимание, что новое дисциплинарное взыскание сроком до года может фактически приравниваться к лишению свободы.

Украина отклоняется от курса на евроинтеграцию: какие ещё проблемы скрывает новый Гражданский кодекс

Проект ГК Украины содержит положения, которые ставят под сомнение права ЛГБТ и противоречат уже сложившейся судебной практике.

22 банковских счета и скрытое авто: новые кейсы кандидатов в ВАКС

Третий день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

БП ВС рассмотрела дело судьи-конспиролога, который называл указы Президента «авторскими произведениями»

Судья обосновывал решения «божественным нормативным актом», ставил под сомнение полномочия органов власти и действительность законов Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]