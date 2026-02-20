В Украине планируют создать специализированные спортивные классы в школах – в Раде поддержали инициативу Кабмина

Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал принять законопроект за основу.

На заседании Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта рассмотрел проект Закона Украины о внесении изменений в статью 26 Закона Украины «О физической культуре и спорте» (регистр. № 14264), поданный Кабинетом Министров Украины, который предусматривает создание специализированных спортивных классов в учреждениях общего среднего образования с продленным учебным днем для проведения дополнительных тренировок и спортивной работы. Об этом сообщили в Аппарате Верховной Рады.

Законопроект предлагает определить порядок открытия таких классов по согласованию центральных органов исполнительной власти в сфере образования и спорта и при условии наличия средств в соответствующих бюджетах.

Замечания и предложения к законопроекту

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады и Министерство образования и науки Украины обратили внимание на то, что действующее законодательство в сфере образования не предусматривает создание «специализированных спортивных классов», и внесение изменений только в Закон «О физической культуре и спорте» не обеспечит комплексного механизма их функционирования.

МОН предложило параллельно внести изменения в статью 12 Закона «О полном общем среднем образовании», чтобы урегулировать организацию образовательного процесса, профильность, кадровое обеспечение, нагрузку, оценку, инклюзию, безопасность и медицинское сопровождение. Также предложено уточнить формулировку о финансировании: вместо «при наличии средств в соответствующих бюджетах» – «в пределах расходов, предусмотренных в государственном и местных бюджетах по соответствующим бюджетным программам, а также за счет других источников, не запрещенных законодательством».

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций подчеркнул необходимость комплексного подхода к созданию специализированных классов не только спортивного, но и художественного, научного и военного направления.

Дальнейшие шаги

Рекомендовано создать рабочую группу для подготовки законопроекта ко второму чтению, в состав которой войдут народные депутаты, представители МОН и Министерства молодежи и спорта. Группа рассмотрит законопроект на совместном заседании обоих комитетов.

По результатам рассмотрения в первом чтении Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Верховной Раде принять законопроект за основу с учетом предложений, высказанных во время заседания.

