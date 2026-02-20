  1. Законодавство
  2. / В Україні

В Україні планують створити спеціалізовані спортивні класи у школах – у Раді підтримали ініціативу Кабміну

20:58, 20 лютого 2026
Комітет з питань молоді і спорту рекомендував прийняти законопроект за основу.
На засіданні Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту розглянув проект Закону України про внесення змін до статті 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (реєстр. № 14264), поданий Кабінетом Міністрів України, який передбачає створення спеціалізованих спортивних класів у закладах загальної середньої освіти з продовженим навчальним днем для проведення додаткових тренувань і спортивної роботи. Про це розповіли в Апараті Верховної Ради.

Законопроект пропонує визначити порядок відкриття таких класів за погодженням центральних органів виконавчої влади у сфері освіти і спорту та за умови наявності коштів у відповідних бюджетах.

Зауваження та пропозиції до законопроекту

Головне науково-експертне управління Верховної Ради та Міністерство освіти і науки України звернули увагу на те, що чинне законодавство у сфері освіти не передбачає створення «спеціалізованих спортивних класів», і внесення змін лише до Закону «Про фізичну культуру і спорт» не забезпечить комплексного механізму їх функціонування.

МОН запропонувало паралельно внести зміни до статті 12 Закону «Про повну загальну середню освіту», щоб врегулювати організацію освітнього процесу, профільність, кадрове забезпечення, навантаження, оцінювання, інклюзію, безпеку та медичний супровід. Також запропоновано уточнити формулювання щодо фінансування: замість «за умови наявності коштів у відповідних бюджетах» – «у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах за відповідними бюджетними програмами, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством».

Комітет з питань освіти, науки та інновацій наголосив на необхідності комплексного підходу до створення спеціалізованих класів не лише спортивного, а й мистецького, наукового та військового спрямування.

Подальші кроки

Рекомендовано створити робочу групу для підготовки законопроекту до другого читання, до складу якої увійдуть народні депутати, представники МОН та Міністерства молоді та спорту. Група розгляне законопроект на спільному засіданні обох комітетів.

За результатами розгляду у першому читанні Комітет з питань молоді і спорту рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект за основу з урахуванням пропозицій, висловлених під час засідання.

Верховна Рада України діти Кабінет Міністрів України школа спорт

