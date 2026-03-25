Повестка дня Верховной Рады: законопроекты об образовании, коммунальных услугах, нацсопротивлении и имуществе детей

Что предполагает рассмотреть парламент 25 марта.

В среду, 25 марта, Верховная Рада соберется на заседание. Во время работы депутаты планируют рассмотреть следующие вопросы:

Первое чтение

№ 14104 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения форм государственной поддержки в сфере образования

Вопросы ратификации

№ 0368 — Проект Закона о ратификации Финансового соглашения «Улучшение сети автомобильных дорог в рамках Инициативы ЕС “Пути солидарности” (“Восстановление транспортных сетей”)» между Украиной и Европейским инвестиционным банком

№ 0323 — Проект Закона о присоединении Украины к Международному договору о генетических ресурсах растений для продовольствия и сельского хозяйства

Второе чтение

№ 12254 — Проект Закона о внесении изменения в часть вторую статьи 32 Гражданского кодекса Украины относительно совершенствования порядка совершения сделок несовершеннолетним лицом

№ 13155 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и учета убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества

№ 13347 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов подготовки граждан к национальному сопротивлению

Для включения в повестку дня и принятия решения

№ 14405 — Проект Закона об обеспечении полномочности местных советов в условиях военного положения

Первое чтение

№ 13648 — Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О физической культуре и спорте» относительно определения общих основ внедрения и администрирования публичных электронных реестров и информационно-коммуникационных систем

Вопросы ратификации

№ 0348 — Проект Закона о ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Федеральным советом Швейцарии о сотрудничестве в процессе восстановления Украины.

