  1. Законодательство
  2. / В Украине

Повестка дня Верховной Рады: законопроекты об образовании, коммунальных услугах, нацсопротивлении и имуществе детей

09:56, 25 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Что предполагает рассмотреть парламент 25 марта.
Повестка дня Верховной Рады: законопроекты об образовании, коммунальных услугах, нацсопротивлении и имуществе детей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 25 марта, Верховная Рада соберется на заседание. Во время работы депутаты планируют рассмотреть следующие вопросы:

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Первое чтение

№ 14104 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения форм государственной поддержки в сфере образования

Вопросы ратификации

№ 0368 — Проект Закона о ратификации Финансового соглашения «Улучшение сети автомобильных дорог в рамках Инициативы ЕС “Пути солидарности” (“Восстановление транспортных сетей”)» между Украиной и Европейским инвестиционным банком

№ 0323 — Проект Закона о присоединении Украины к Международному договору о генетических ресурсах растений для продовольствия и сельского хозяйства

Второе чтение

№ 12254 — Проект Закона о внесении изменения в часть вторую статьи 32 Гражданского кодекса Украины относительно совершенствования порядка совершения сделок несовершеннолетним лицом

№ 13155 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и учета убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества

№ 13347 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов подготовки граждан к национальному сопротивлению

Для включения в повестку дня и принятия решения

№ 14405 — Проект Закона об обеспечении полномочности местных советов в условиях военного положения

Первое чтение

№ 13648 — Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О физической культуре и спорте» относительно определения общих основ внедрения и администрирования публичных электронных реестров и информационно-коммуникационных систем

Вопросы ратификации

№ 0348 — Проект Закона о ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Федеральным советом Швейцарии о сотрудничестве в процессе восстановления Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины законопроект

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]