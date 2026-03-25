Порядок денний Верховної Ради: законопроєкти про освіту, комуналку, нацспротив і майно дітей

09:56, 25 березня 2026
Що планує розглянути парламент 25 березня.
Порядок денний Верховної Ради: законопроєкти про освіту, комуналку, нацспротив і майно дітей
У середу, 25 березня, Верховна Рада збереться на засідання. Під час роботи, депутати планують розглянути такі питання:

Перше читання

№ 14104 — Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розширення форм державної підтримки у сфері освіти

Питання ратифікації

№ 0368 — Проєкт Закону про ратифікацію Фінансової угоди «Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС “Шляхи солідарності” (“Відновлення транспортних мереж”)» між Україною та Європейським інвестиційним банком

№ 0323 — Проєкт Закону про приєднання України до Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин для продовольства і сільського господарства

Друге читання

№ 12254 — Проєкт Закону про внесення зміни до частини другої статті 32 Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку вчинення правочинів неповнолітньою особою

№ 13155 — Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та облік збитків у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна

№ 13347 — Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву

Для включення до порядку денного та прийняття рішення

№ 14405 — Проєкт Закону про забезпечення повноважності місцевих рад в умовах воєнного стану

Перше читання

№ 13648 — Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо визначення загальних засад впровадження та адміністрування публічних електронних реєстрів та інформаційно-комунікаційних систем

Питання ратифікації

№ 0348 — Проєкт Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Федеральною Радою Швейцарії щодо співробітництва у процесі відновлення України.

