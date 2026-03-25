Украина привлечет займ на 134 млн евро от ЕИБ на восстановление дорог и экспортных маршрутов

11:29, 25 марта 2026
Рада ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком на €134 млн для восстановления дорог.
Верховная Рада ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком по восстановлению дорожных сетей (законопроект № 0368). За соответствующее решение проголосовали 270 народных депутатов.

Документ предусматривает привлечение займа в объеме 134 млн евро, которые направят на реконструкцию экспортных маршрутов и восстановление поврежденной дорожной инфраструктуры.

В частности, финансирование планируют использовать для восстановления транзитных связей Украины с Польшей и Румынией, а также для срочного ремонта национальных автодорог, которые получили повреждения.

Соглашение предусматривает предоставление Украине финансовой поддержки со стороны Европейского инвестиционного банка в виде займа объёмом 134 млн евро для финансирования приоритетных инвестиций в дорожном секторе, в частности реконструкции и развития ключевых экспортных маршрутов, улучшения инфраструктуры пересечения границы с государствами ЕС, а также срочного восстановления и капитального ремонта повреждённой дорожной инфраструктуры.

В Верховной Раде ожидают, что реализация Финансового соглашения будет способствовать восстановлению жизненно важных транспортных связей, повышению устойчивости логистических цепочек, укреплению транзитного потенциала Украины и ускорению её экономического восстановления, в частности во взаимодействии со странами Европейского Союза.

