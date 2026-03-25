Україна залучить позику на 134 млн євро від ЄІБ на відновлення доріг і експортних маршрутів

11:29, 25 березня 2026
Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком на €134 млн для відновлення доріг.
Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення дорожніх мереж (законопроєкт № 0368). За відповідне рішення проголосували 270 народних депутатів.

Документ передбачає залучення позики обсягом 134 млн євро, які спрямують на реконструкцію експортних маршрутів та відновлення пошкодженої дорожньої інфраструктури.

Зокрема, фінансування планують використати для відновлення транзитних зв’язків України з Польщею та Румунією, а також для термінового ремонту національних автошляхів, які зазнали руйнувань.

Угода передбачає надання Україні фінансової підтримки з боку Європейського інвестиційного банку у вигляді позики обсягом 134 млн євро для фінансування пріоритетних інвестицій у дорожньому секторі, зокрема реконструкції та розвитку ключових експортних маршрутів, покращення інфраструктури перетину кордону з державами ЄС, а також термінового відновлення та капітального ремонту пошкодженої дорожньої інфраструктури.

У Верховній Раді очікують, що реалізація Фінансової угоди сприятиме відновленню життєво важливих транспортних зв’язків, підвищенню стійкості логістичних ланцюгів, зміцненню транзитного потенціалу України та прискоренню її економічного відновлення, зокрема у взаємодії з країнами Європейського Союзу.

