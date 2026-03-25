Депутаты отменили разрешение органов опеки для приобретения имущества детьми, но сохранили контроль при отчуждении
Верховная Рада поддержала законопроект о совершенствовании порядка совершения сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних лиц. Речь идет о проекте закона № 12254. За проголосовали 285 депутатов.
Как отметили в Верховной Раде, отныне для получения ребенком в собственность недвижимости или автомобиля не требуется разрешение органа опеки и попечительства, поскольку это лишь улучшает его имущественное положение.
В то же время государственный контроль сохраняется для случаев отчуждения, раздела или выдела имущества несовершеннолетних.
Документ предусматривает изменения в Семейный и Гражданский кодексы, а также ряд профильных законов, регулирующих защиту прав детей.
Законом установлено, что родители (усыновители) или опекун обязаны заботиться о сохранении и использовании имущества ребенка в его интересах.
Кроме того, согласно Закону, разрешение органа опеки и попечительства не будет предоставляться в случае совершения сделки, по которой малолетний или несовершеннолетний ребенок приобретает в собственность имущество безвозмездно, в том числе недвижимое имущество, пользователем которого он является.
Если один из родителей (усыновителей) захвачен в плен или находится в заложниках, либо интернирован в нейтральное государство или пропал без вести при особых обстоятельствах, признан безвестно отсутствующим, проживает отдельно от ребенка не менее шести месяцев и не участвует в его воспитании и содержании или если место его проживания неизвестно, сделки могут совершаться без его согласия.
Отдельно закон расширяет право детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, на бесплатную правовую помощь — они смогут получать все предусмотренные законом юридические услуги.
Реализация положений принятого Закона должна упростить механизм приобретения малолетними и несовершеннолетними лицами права собственности на недвижимое имущество, объекты незавершенного строительства, будущие объекты недвижимости, иное ценное имущество, в том числе транспортные средства, без создания дополнительных бюрократических препятствий и затягивания момента приобретения ими права собственности на имущество.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.