Депутаты отменили разрешение органов опеки для приобретения имущества детьми, но сохранили контроль при отчуждении

Парламент поддержал законопроект по совершенствованию порядка совершения сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних лиц.

Верховная Рада поддержала законопроект о совершенствовании порядка совершения сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних лиц. Речь идет о проекте закона № 12254. За проголосовали 285 депутатов.

Как отметили в Верховной Раде, отныне для получения ребенком в собственность недвижимости или автомобиля не требуется разрешение органа опеки и попечительства, поскольку это лишь улучшает его имущественное положение.

В то же время государственный контроль сохраняется для случаев отчуждения, раздела или выдела имущества несовершеннолетних.

Документ предусматривает изменения в Семейный и Гражданский кодексы, а также ряд профильных законов, регулирующих защиту прав детей.

Законом установлено, что родители (усыновители) или опекун обязаны заботиться о сохранении и использовании имущества ребенка в его интересах.

Кроме того, согласно Закону, разрешение органа опеки и попечительства не будет предоставляться в случае совершения сделки, по которой малолетний или несовершеннолетний ребенок приобретает в собственность имущество безвозмездно, в том числе недвижимое имущество, пользователем которого он является.

Если один из родителей (усыновителей) захвачен в плен или находится в заложниках, либо интернирован в нейтральное государство или пропал без вести при особых обстоятельствах, признан безвестно отсутствующим, проживает отдельно от ребенка не менее шести месяцев и не участвует в его воспитании и содержании или если место его проживания неизвестно, сделки могут совершаться без его согласия.

Отдельно закон расширяет право детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, на бесплатную правовую помощь — они смогут получать все предусмотренные законом юридические услуги.

Реализация положений принятого Закона должна упростить механизм приобретения малолетними и несовершеннолетними лицами права собственности на недвижимое имущество, объекты незавершенного строительства, будущие объекты недвижимости, иное ценное имущество, в том числе транспортные средства, без создания дополнительных бюрократических препятствий и затягивания момента приобретения ими права собственности на имущество.

