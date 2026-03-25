Депутати скасували дозвіл опіки для набуття майна дітьми, але залишили контроль при відчуженні

Парламент підтримав законопроєкт щодо вдосконалення порядку вчинення правочинів в інтересах малолітніх та неповнолітніх осіб.

Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо вдосконалення порядку вчинення правочинів в інтересах малолітніх та неповнолітніх осіб. Мова йде про проєкт закону № 12254. За проголосували 285 депутатів.

Як зазначили у Верховній Раді, відтепер для отримання дитиною у власність нерухомості чи автомобіля не потрібно отримувати дозвіл органу опіки та піклування, оскільки це лише покращує її майнове становище.

Водночас державний контроль зберігається для випадків відчуження, поділу чи виділу майна неповнолітніх.

Документ передбачає зміни до Сімейного та Цивільного кодексів, а також низки профільних законів, що регулюють захист прав дітей.

Законом встановлено, що батьки (усиновлювачі) або опікун зобов'язані дбати про збереження та використання майна дитини в її інтересах.

Крім того, відповідно до Закону, дозвіл органу опіки та піклування не надаватиметься у разі вчинення правочину, за яким малолітня або неповнолітня дитина набуває у власність майно безоплатно, у тому числі нерухоме майно, користувачем якого вона є.

Якщо один із батьків (усиновлювачів) захоплений у полон або перебуває у заручниках, або ж інтернований до нейтральної держави або зник безвісти за особливих обставин, визнаний безвісно відсутнім, проживає окремо від дитини протягом не менш як шість місяців та не бере участі у вихованні та утриманні дитини або якщо місце його проживання невідоме, правочини можуть бути вчинені без його згоди.

Окремо закон розширює право дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на безоплатну правничу допомогу — вони зможуть отримувати всі передбачені законом юридичні послуги.

Реалізація положень прийнятого Закону має спростити механізм набуття малолітніми та неповнолітніми особами права власності на нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості, інше цінне майно, в тому числі транспортні засоби, без створення додаткових бюрократичних перешкод та затягування моменту набуття ними права власності на майно.

