Правительство одобрило пакет законопроектов о военном сборе и налогообложении посылок и цифровых платформ

12:35, 30 марта 2026
С 2027 года доходы физических лиц от украинских и международных платформ, таких как Bolt, Airbnb и Uber, планируется облагать налогом по новой ставке 5%.
Правительство одобрило пакет законопроектов о военном сборе и налогообложении посылок и цифровых платформ
На заседании Кабинета Министров Украины одобрены три законопроекта, разработанные Министерством финансов, касающиеся налогообложения доходов от цифровых платформ, международных посылок и продления военного сбора после завершения военного положения.

«Это часть системной работы правительства по детенизации экономики, обеспечению равных и справедливых условий конкуренции, а также необходимость финансирования ключевых потребностей государства в послевоенный период», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

По данным Минфина, законопроекты готовились с учетом консультаций с бизнесом, экспертами и профильными ассоциациями и внедряют единый и предсказуемый налоговый порядок в соответствии с евроинтеграционным курсом Украины.

Регулирование цифровых платформ и налогообложение доходов

Законопроект предусматривает введение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, в соответствии со стандартами ОЭСР и директивой ЕС DAC7.

Ключевые положения:

  • ставка налога на доходы физических лиц снижается до 5% (вместо 18%);
  • налоговым агентом выступает сама платформа;
  • разовые продажи личных вещей до 2 тысяч евро в год не облагаются налогом;
  • закон применяется к украинским и международным платформам, таким как Bolt, Uklon, Airbnb, Uber, Globo и другим;
  • изменения вступают в силу с 1 января 2027 года.

По оценке Минфина, новые правила будут стимулировать добровольное декларирование доходов и способствовать детинизации экономики, одновременно упрощая администрирование налогов для физических лиц.

Налогообложение международных посылок

С 2027 года планируется введение НДС на все товары, поступающие в Украину почтовыми и экспресс-отправлениями, независимо от их стоимости.

Основные моменты:

  • некоммерческие посылки до 45 евро остаются освобожденными от НДС (личные вещи, подарки);
  • НДС начисляется автоматически на этапе покупки через электронную платформу;
  • операторы платформ отвечают за уплату налогов в бюджет, что исключает контакт покупателя с таможней;
  • изменения обеспечивают равные условия для украинских и иностранных продавцов и сокращают объемы «серого» импорта.

Продление военного сбора после военного положения

Кабмин предусмотрел продление действия военного сбора в течение трех лет после отмены военного положения для финансирования обороны и восстановления страны:

  • для физических лиц – 5%;
  • для ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп единого налога – 10% от минимальной зарплаты;
  • для плательщиков 3-й группы – 1% от дохода.

По данным Минфина, цель законопроекта – обеспечить достаточное финансирование обороны и послевоенного восстановления, детенизировать экономику и гармонизировать законодательство с нормами ЕС.

