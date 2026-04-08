Автоматический обмен данными о доходах с цифровых платформ: основные особенности законопроекта

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла за основу законопроект №15111-д, который предусматривает внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также их налогообложение.

Министерство финансов отметило, что регулирование деятельности цифровых платформ, а также обмена информацией о доходах, полученных через такие платформы, является необходимостью для дальнейшей интеграции в ЕС и глобальную экономику.

Законопроект касается украинских и иностранных компаний, предоставляющих цифровые услуги, которые активно работают на украинском рынке (таких как Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber и другие сервисы по предоставлению услуг, продаже товаров, аренде недвижимости или транспорта и т.д.).

«Реализация положений законопроекта станет шагом к детенизации экономики, что позволит Украине присоединиться к международной системе обмена информацией о доходах с цифровых платформ, а также повысить прозрачность этого рынка услуг», — отмечают в Минфине.

Участники рынка цифровых платформ публично поддерживают данный подход и отмечают, что внедрение единых правил отчетности будет способствовать повышению доверия между государством, бизнесом и пользователями, а также формированию предсказуемой регуляторной среды.

Предусмотрено, что изменения начнут действовать с начала 2027 года. Это позволит всем участникам рынка адаптировать свою деятельность и бизнес-процессы к новым условиям.

Международный обмен информацией (Директива ЕС DAC 7 и стандарты ОЭСР)

Законопроект предусматривает внедрение в Украине международного автоматического обмена информацией в соответствии с Модельными правилами ОЭСР.

Важно, что международный обмен информацией начнется не ранее присоединения Украины к соответствующему многостороннему международному договору (Многостороннее соглашение DPI), сторонами которого на сегодня являются 33 страны (в том числе почти все государства-члены ЕС).

Государственная налоговая служба Украины на ежегодной основе будет получать от компетентных органов иностранных юрисдикций, являющихся сторонами соглашения DPI, информацию о доходах, полученных резидентами Украины через цифровые платформы, операторы которых зарегистрированы в таких юрисдикциях. В свою очередь ГНС будет направлять партнерским юрисдикциям аналогичную информацию об их резидентах. Кроме того, информация о налоговых резидентах Украины в отдельных случаях будет поступать и от операторов цифровых платформ.

Речь идет об украинских и иностранных операторах цифровых платформ, работающих на украинском рынке или предоставляющих услуги налоговым резидентам Украины (в частности, сервисы перевозок, доставки, аренды жилья или продажи товаров).

Положения Модельных правил ОЭСР соответствуют Директиве Совета (ЕС) 2021/514 от 22 марта 2021 года о внесении изменений в Директиву 2011/16/ЕС об административном сотрудничестве в сфере налогообложения (Директива DAC 7), поэтому принятие этого законопроекта будет способствовать гармонизации национального законодательства с правом ЕС.

Основные новации

введение в Налоговый кодекс новой статьи о международном автоматическом обмене информацией и определение ключевых понятий (оператор платформы, подотчетный продавец и т.д.);

установление обязанностей для операторов платформ относительно:

идентификации пользователей, являющихся подотчетными продавцами для целей подачи отчета в ГНС о их доходах;

ежегодной подачи отчета в ГНС (до 31 января);

постановки на учет в ГНС;

определение перечня деятельности, подлежащей отчетности (аренда недвижимости, предоставление услуг, продажа товаров, аренда транспорта).

В Минфине отмечают, что для целей международного обмена информация о пользователях платформ, которые за год совершили менее 30 продаж товаров на сумму до 2 тыс. евро, не будет передаваться в ГНС.

Электронные «доски объявлений», на которых осуществляется только реклама или информирование о товаре или услуге, также не подпадают под новое регулирование.

Вступление в силу положений:

с 1 января 2027 года — в части идентификации пользователей и сбора информации;

с 1 ноября 2026 года — в части обязанности операторов платформ стать на учет в ГНС (до 31 декабря 2026 года).

При этом нормы начнут применяться только после присоединения Украины к Многостороннему соглашению DPI.

Налогообложение доходов граждан

Законопроект вводит специальный подход к налогообложению доходов физических лиц, полученных через цифровые платформы.

Предусмотрено:

установление необлагаемого дохода в размере 2 тыс. евро в год для операций по продаже физлицами товаров через платформы (разовые продажи личных или бывших в употреблении вещей не облагаются налогом).

Воспользоваться таким режимом смогут физические лица, которые:

работают без наемных работников;

имеют доход в пределах установленного лимита (до 834 минимальных зарплат в год — около 7,2 млн грн по состоянию на 2026 год);

не продают подакцизные товары.

Основные преимущества:

ставка НДФЛ — 5% (вместо 18%);

налоговым агентом выступает оператор платформы;

отсутствует обязанность подавать декларации для физических лиц;

расчет налогов осуществляет ГНС на основе данных платформ.

Важные упрощения

не требуется открывать специальные счета даже при превышении необлагаемого порога;

для нерезидентов платформ упрощена отчетность и разрешена уплата в иностранной валюте;

устранен риск переквалификации отношений в трудовые.

ФЛП разрешено осуществлять через платформы деятельность, отличную от зарегистрированных видов КВЭД.

Такие подходы позволят вывести доходы из «тени» без чрезмерной налоговой нагрузки и значительно упростят администрирование для граждан Украины, пользующихся цифровыми платформами.

Поддержка бизнеса и развитие гиг-экономики

Ведущие участники рынка цифровых платформ поддерживают принятие законопроекта и введение ставки НДФЛ в размере 5%.

Бизнес отмечает, что новые правила:

создают прозрачную и предсказуемую систему налогообложения;

способствуют развитию гибких форм занятости;

формируют доверие между государством, операторами платформ и пользователями.

Отдельно положительно оценивается переходный период до 2027 года, который дает возможность адаптировать бизнес-процессы.

Ожидаемый эффект

Законодательные изменения будут способствовать:

легализации доходов сотен тысяч граждан;

определению статуса участников гиг-экономики (курьеров, водителей такси и др.);

обеспечению равных конкурентных условий для всех платформ;

повышению налоговой дисциплины;

увеличению поступлений в бюджет.

Ожидаемый фискальный эффект — около 14 млрд грн ежегодно, из которых:

7 млрд грн — НДФЛ;

7 млрд грн — военный сбор (по ставке 5%).

Внедрение

Большинство положений законопроекта начнут действовать с 1 января 2027 года.

Законопроект формирует системную основу для развития цифровой экономики в Украине и способствует ее интеграции в европейский цифровой рынок.

В Минфине добавили, что ко второму чтению законопроект будет доработан в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

