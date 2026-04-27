Верховная Рада рассмотрит продолжение военного положения и мобилизации — Зеленский подал законопроекты

11:33, 27 апреля 2026
Президент внес в парламент два законопроекта: о продлении срока действия военного положения и продлении срока проведения общей мобилизации на 90 дней.
Верховная Рада рассмотрит продолжение военного положения и мобилизации — Зеленский подал законопроекты
В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Документы подал Владимир Зеленский.

Речь идет о проектах законов № 15197 и № 15198, которые предусматривают утверждение соответствующих указов главы государства от 27 апреля 2026 года.

В частности, законопроект № 15197 предлагает утвердить указ №342/2026 «О продлении срока действия военного положения в Украине». Согласно документу, после принятия парламентом закон должен быть немедленно обнародован в медиа и вступить в силу со дня публикации.

В то же время законопроект № 15198 касается утверждения указа №343/2026 «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации». Закон вступит в силу с 4 мая.

Таким образом, парламент должен утвердить продление действия военного положения и мобилизации.

Комитет Рады собирается для рассмотрения законопроекта о возобновлении конкурсов на государственную службу

Конкурсы на государственную службу будут возобновлять согласно установленному графику.

ВС разъяснил, когда хозяйственный суд может отменять аресты по делам о банкротстве

Хозяйственный суд может отменять обременения, наложенные судами других юрисдикций, если они направлены на защиту частных интересов третьих лиц.

Арбитраж и право на справедливый суд: позиция ЕСПЛ

ЕСПЧ подтвердил, что отказ от права на обращение в суд допустим, если он является чётким и добровольным.

Верховный Суд объяснил, когда истец платит за адвоката ответчика

ВС разъяснил, что оставление иска без рассмотрения может обернуться компенсацией расходов, если действия истца были необоснованными.

ВСП поддержал отчет ГСА о деятельности администрации за 2025 год и признал работу учреждения удовлетворительной

ГСА отчиталась перед ВСП о своей деятельности за 2025 год: сколько сэкономили и сколько недополучили.

