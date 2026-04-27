Верховная Рада рассмотрит продолжение военного положения и мобилизации — Зеленский подал законопроекты

Президент внес в парламент два законопроекта: о продлении срока действия военного положения и продлении срока проведения общей мобилизации на 90 дней.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Документы подал Владимир Зеленский.

Речь идет о проектах законов № 15197 и № 15198, которые предусматривают утверждение соответствующих указов главы государства от 27 апреля 2026 года.

В частности, законопроект № 15197 предлагает утвердить указ №342/2026 «О продлении срока действия военного положения в Украине». Согласно документу, после принятия парламентом закон должен быть немедленно обнародован в медиа и вступить в силу со дня публикации.

В то же время законопроект № 15198 касается утверждения указа №343/2026 «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации». Закон вступит в силу с 4 мая.

Таким образом, парламент должен утвердить продление действия военного положения и мобилизации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.