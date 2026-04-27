Верховна Рада розгляне продовження воєнного стану та мобілізації — Зеленський подав законопроєкти

Президент вніс до парламенту два законопроєкти: про продовження строку дії воєнного стану та продовження строку проведення загальної мобілізації на 90 днів.

У Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Документи подав Президент Володимир Зеленський.

Йдеться про проєкти законів № 15197 та № 15198, які передбачають затвердження відповідних указів глави держави від 27 квітня 2026 року.

Зокрема, законопроєкт № 15197 пропонує затвердити указ №342/2026 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Відповідно до документа, після ухвалення парламентом закон має бути негайно оприлюднений у медіа та набрати чинності з дня публікації.

Водночас законопроєкт № 15198 стосується затвердження указу №343/2026 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації». Закон набере чинності з 4 травня.

Таким чином, парламент має затвердити продовження дії воєнного стану та мобілізації.

