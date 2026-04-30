К лицам, которые могут осуществлять допинг-контроль, хотят установить ограничения — законопроект
19:03, 30 апреля 2026
Проектом Закона предлагается внести изменения в закон «Об антидопинговой деятельности в спорте».
Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона № 15212 «О внесении изменений в Закон Украины «Об антидопинговой деятельности в спорте».
Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины «Об антидопинговой деятельности в спорте» в связи с изменениями во Всемирный антидопинговый кодекс 2027 года и Международные стандарты, внесенные Всемирным антидопинговым агентством, которые вступают в силу с 01.01.2027.
Проектом Закона предлагается внести изменения в Закон Украины «Об антидопинговой деятельности в спорте», в частности:
- изменить название «Международный стандарт по тестированию и расследованиям» на «Международный стандарт по тестированию»;
- изменить название Национальный антидопинговый центр на Национальный антидопинговый центр Украины;
- уточнить полномочия Национального антидопингового центра, Номинационного комитета и Наблюдательного совета Национального антидопингового центра;
- предусмотреть на законодательном уровне обязательное наличие пунктов допинг-контроля при проведении официальных спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и спортивных соревнований Украины;
- установить на законодательном уровне ограничения для лиц, которые могут осуществлять допинг-контроль;
- предусмотреть возможность выплат членам вспомогательных антидопинговых органов (Дисциплинарной антидопинговой комиссии, Апелляционной антидопинговой комиссии, Комитета по терапевтическому использованию).
