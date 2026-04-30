  1. Законодательство
  2. / В Украине

К лицам, которые могут осуществлять допинг-контроль, хотят установить ограничения — законопроект

19:03, 30 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Проектом Закона предлагается внести изменения в закон «Об антидопинговой деятельности в спорте».
Фото: nadc.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона № 15212 «О внесении изменений в Закон Украины «Об антидопинговой деятельности в спорте».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины «Об антидопинговой деятельности в спорте» в связи с изменениями во Всемирный антидопинговый кодекс 2027 года и Международные стандарты, внесенные Всемирным антидопинговым агентством, которые вступают в силу с 01.01.2027.

Проектом Закона предлагается внести изменения в Закон Украины «Об антидопинговой деятельности в спорте», в частности:

  • изменить название «Международный стандарт по тестированию и расследованиям» на «Международный стандарт по тестированию»;
  • изменить название Национальный антидопинговый центр на Национальный антидопинговый центр Украины;
  • уточнить полномочия Национального антидопингового центра, Номинационного комитета и Наблюдательного совета Национального антидопингового центра;
  • предусмотреть на законодательном уровне обязательное наличие пунктов допинг-контроля при проведении официальных спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и спортивных соревнований Украины;
  • установить на законодательном уровне ограничения для лиц, которые могут осуществлять допинг-контроль;
  • предусмотреть возможность выплат членам вспомогательных антидопинговых органов (Дисциплинарной антидопинговой комиссии, Апелляционной антидопинговой комиссии, Комитета по терапевтическому использованию).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд законопроект

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]