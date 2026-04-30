К лицам, которые могут осуществлять допинг-контроль, хотят установить ограничения — законопроект

Проектом Закона предлагается внести изменения в закон «Об антидопинговой деятельности в спорте».

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона № 15212 «О внесении изменений в Закон Украины «Об антидопинговой деятельности в спорте».

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины «Об антидопинговой деятельности в спорте» в связи с изменениями во Всемирный антидопинговый кодекс 2027 года и Международные стандарты, внесенные Всемирным антидопинговым агентством, которые вступают в силу с 01.01.2027.

Проектом Закона предлагается внести изменения в Закон Украины «Об антидопинговой деятельности в спорте», в частности:

изменить название «Международный стандарт по тестированию и расследованиям» на «Международный стандарт по тестированию»;

изменить название Национальный антидопинговый центр на Национальный антидопинговый центр Украины;

уточнить полномочия Национального антидопингового центра, Номинационного комитета и Наблюдательного совета Национального антидопингового центра;

предусмотреть на законодательном уровне обязательное наличие пунктов допинг-контроля при проведении официальных спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и спортивных соревнований Украины;

установить на законодательном уровне ограничения для лиц, которые могут осуществлять допинг-контроль;

предусмотреть возможность выплат членам вспомогательных антидопинговых органов (Дисциплинарной антидопинговой комиссии, Апелляционной антидопинговой комиссии, Комитета по терапевтическому использованию).

