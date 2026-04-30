До осіб, які можуть здійснювати допінг-контроль, хочуть встановити обмеження — законопроект

19:03, 30 квітня 2026
Проектом Закону пропонується внести зміни до закону «Про антидопінгову діяльність у спорті».
Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проект Закону № 15212 «Про внесення змін до Закону України «Про антидопінгову діяльність у спорті».

Законопроект передбачає внесення змін до ЗУ «Про антидопінгову діяльність у спорті» у зв’язку зі змінами до Всесвітнього антидопінгового кодексу 2027 року та Міжнародних стандартів, внесеними Всесвітнім антидопінговим агентством, які набирають чинності з 01.01.2027.

Проектом Закону пропонується внести зміни до ЗУ «Про антидопінгову діяльність у спорті», зокрема:

- змінити назву «Міжнародний стандарт з тестування та розслідувань» на «Міжнародний стандарт з тестування»;

- змінити назву Національний антидопінговий центр на Національний антидопінговий центр України;

- уточнити повноваження Національного антидопінгового центру, Номінаційного комітету та Наглядової ради Національного антидопінгового центру;

- передбачити на законодавчому рівні обов’язкову наявність пунктів допінг контролю під час проведення офіційних спортивних змагань та навчально-тренувальних​зборів,​ що​ включені​ до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України;

- встановити на законодавчому рівні обмеження до осіб, які можуть здійснювати допінг-контроль;

- передбачити можливість виплат членам допоміжних антидопінгових органів (Дисциплінарної антидопінгової комісії, Апеляційної антидопінгової комісії, Комітету з терапевтичного використання).



