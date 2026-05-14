  1. Законодательство
  2. / В Украине

Для аэромобилей будут введены отдельные правила эксплуатации и упрощенный допуск к полетам

11:14, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Планируется разрешить управление аэромобилями на высоте до 350 метров без наличия авиационных удостоверений пилота.
Для аэромобилей будут введены отдельные правила эксплуатации и упрощенный допуск к полетам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс Украины, который предусматривает введение упрощенного режима эксплуатации маловысотных воздушных судов (аэромобилей).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Законопроект предлагает определить в Воздушном кодексе новую категорию воздушных судов — маловысотные воздушные суда (аэромобили), а также установить для них отдельные правила использования воздушного пространства, регистрации и технической эксплуатации.

Определение маловысотных воздушных судов

Согласно предложению, к этой категории относятся воздушные суда, предназначенные для полетов на высоте не более 350 метров над уровнем земной или водной поверхности, исключительно за пределами населенных пунктов, жилой, общественной или рекреационной застройки, а также объектов транспортной, энергетической, военной и критической инфраструктуры (за исключением специально определенных зон взлета, посадки и полетов).

Максимальная взлетная масса таких судов не должна превышать 2000 килограммов.

Изменения в регулировании авиационной деятельности

В статье 4 Воздушного кодекса предлагается уточнить, что авиационная деятельность в отношении маловысотных воздушных судов не подпадает под общие требования отдельных регуляторных процедур, применяемых к другим типам воздушных судов.

Также предлагается установить, что использование воздушного пространства в целом осуществляется на основании разрешений, но не распространяется на случаи эксплуатации маловысотных воздушных судов.

Упрощенная регистрация и отдельная категория

Законопроектом предусмотрено дополнение статьи 38 Воздушного кодекса новой нормой, согласно которой маловысотные воздушные суда признаются особой категорией гражданских воздушных судов с упрощенным режимом эксплуатации и отдельным порядком регистрации.

Также предлагается исключить их из обязательной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов. Вместо этого они будут подлежать электронной регистрации в отдельном реестре маловысотных воздушных судов.

Новые правила эксплуатации

Законопроект предусматривает введение отдельной статьи 46-1, которая определяет упрощенный режим эксплуатации и регистрации таких судов.

Согласно ей:

  • эксплуатация маловысотных воздушных судов может осуществляться без получения свидетельства пилота и сертификата эксплуатанта;
  • управление разрешается лицам в возрасте от 21 года, прошедшим бесплатный онлайн-курс по основам воздушной безопасности, включая домедицинскую помощь и технические основы, а также сдавшим тестирование;
  • обязательна практическая подготовка с налетом не менее 15 часов в определенных зонах под руководством инструктора;
  • в течение последних шести месяцев лицо не должно иметь административных взысканий за нарушение авиационного законодательства.

Отдельно отмечается, что лица, управляющие или обслуживающие такие воздушные суда, не относятся к авиационному персоналу.

Требования к безопасности и эксплуатации

Полеты разрешаются только на сертифицированных воздушных судах, соответствующих требованиям уполномоченного органа в сфере гражданской авиации и прошедших техническое обслуживание.

Устанавливаются ограничения на полеты: максимальная высота — до 350 метров, минимальная — 250 метров, запрет на приближение к линиям электропередач ближе чем на 100 метров, а также ограничения на полеты в сложных погодных условиях.

Также запрещается управление в состоянии алкогольного, наркотического или медикаментозного опьянения.

В период военного или чрезвычайного положения полеты будут разрешаться только по отдельным разрешениям военного управления воздушным пространством.

Регистрация и контроль

Низковысотные воздушные суда будут подлежать обязательной электронной регистрации. Администрирование реестра будет осуществлять центральный орган исполнительной власти в сфере гражданской авиации, который также будет определять порядок учета.

Управление незарегистрированными судами предлагается запретить.

Цель законопроекта

В пояснительной записке отмечается, что целью документа является создание правового режима для развития инновационной малой авиации и индивидуального воздушного транспорта с одновременным обеспечением безопасности полетов и государственного контроля.

Также законопроект предусматривает развитие производства новейших летательных аппаратов и формирование отдельной инфраструктуры для их эксплуатации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект авиация

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бизнес на мобилизации: обзор коррупционных схем ТЦК и ВВК в судебной практике

Способна ли цифровизация процессов мобилизации побороть коррупцию, если система оставляет лазейки для компромиссов.

ВСП принял решение об увольнении судьи Владимира Байталюка, несмотря на его больничный

ВСП принял решение об увольнении судьи Байталюка, несмотря на ходатайство об отложении рассмотрения.

Военных будут демобилизовывать после 24 месяцев и «базовых циклов»: законопроекты

Новыми законопроектами предлагается внедрить новые механизмы демобилизации военнослужащих во время военного положения и урегулировать сроки прохождения военной службы.

Как игнорирование возражений плательщика нивелирует решение налоговой: позиция Верховного Суда

Верховный Суд ответил, может ли налоговая выносить решение, не дожидаясь рассмотрения возражений налогоплательщика.

Новая реформа ТЦК сделает мобилизацию невозможной без видеофиксации

Новый законопроект предлагает радикальное превращение ТЦК в сервисные центры, где каждое действие работника фиксируется на камеру, а повестка приходит только в телефон.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]