Для аэромобилей будут введены отдельные правила эксплуатации и упрощенный допуск к полетам
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс Украины, который предусматривает введение упрощенного режима эксплуатации маловысотных воздушных судов (аэромобилей).
Законопроект предлагает определить в Воздушном кодексе новую категорию воздушных судов — маловысотные воздушные суда (аэромобили), а также установить для них отдельные правила использования воздушного пространства, регистрации и технической эксплуатации.
Определение маловысотных воздушных судов
Согласно предложению, к этой категории относятся воздушные суда, предназначенные для полетов на высоте не более 350 метров над уровнем земной или водной поверхности, исключительно за пределами населенных пунктов, жилой, общественной или рекреационной застройки, а также объектов транспортной, энергетической, военной и критической инфраструктуры (за исключением специально определенных зон взлета, посадки и полетов).
Максимальная взлетная масса таких судов не должна превышать 2000 килограммов.
Изменения в регулировании авиационной деятельности
В статье 4 Воздушного кодекса предлагается уточнить, что авиационная деятельность в отношении маловысотных воздушных судов не подпадает под общие требования отдельных регуляторных процедур, применяемых к другим типам воздушных судов.
Также предлагается установить, что использование воздушного пространства в целом осуществляется на основании разрешений, но не распространяется на случаи эксплуатации маловысотных воздушных судов.
Упрощенная регистрация и отдельная категория
Законопроектом предусмотрено дополнение статьи 38 Воздушного кодекса новой нормой, согласно которой маловысотные воздушные суда признаются особой категорией гражданских воздушных судов с упрощенным режимом эксплуатации и отдельным порядком регистрации.
Также предлагается исключить их из обязательной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов. Вместо этого они будут подлежать электронной регистрации в отдельном реестре маловысотных воздушных судов.
Новые правила эксплуатации
Законопроект предусматривает введение отдельной статьи 46-1, которая определяет упрощенный режим эксплуатации и регистрации таких судов.
Согласно ей:
- эксплуатация маловысотных воздушных судов может осуществляться без получения свидетельства пилота и сертификата эксплуатанта;
- управление разрешается лицам в возрасте от 21 года, прошедшим бесплатный онлайн-курс по основам воздушной безопасности, включая домедицинскую помощь и технические основы, а также сдавшим тестирование;
- обязательна практическая подготовка с налетом не менее 15 часов в определенных зонах под руководством инструктора;
- в течение последних шести месяцев лицо не должно иметь административных взысканий за нарушение авиационного законодательства.
Отдельно отмечается, что лица, управляющие или обслуживающие такие воздушные суда, не относятся к авиационному персоналу.
Требования к безопасности и эксплуатации
Полеты разрешаются только на сертифицированных воздушных судах, соответствующих требованиям уполномоченного органа в сфере гражданской авиации и прошедших техническое обслуживание.
Устанавливаются ограничения на полеты: максимальная высота — до 350 метров, минимальная — 250 метров, запрет на приближение к линиям электропередач ближе чем на 100 метров, а также ограничения на полеты в сложных погодных условиях.
Также запрещается управление в состоянии алкогольного, наркотического или медикаментозного опьянения.
В период военного или чрезвычайного положения полеты будут разрешаться только по отдельным разрешениям военного управления воздушным пространством.
Регистрация и контроль
Низковысотные воздушные суда будут подлежать обязательной электронной регистрации. Администрирование реестра будет осуществлять центральный орган исполнительной власти в сфере гражданской авиации, который также будет определять порядок учета.
Управление незарегистрированными судами предлагается запретить.
Цель законопроекта
В пояснительной записке отмечается, что целью документа является создание правового режима для развития инновационной малой авиации и индивидуального воздушного транспорта с одновременным обеспечением безопасности полетов и государственного контроля.
Также законопроект предусматривает развитие производства новейших летательных аппаратов и формирование отдельной инфраструктуры для их эксплуатации.
