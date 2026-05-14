Аеромобілі отримають окремі правила експлуатації та спрощений допуск до польотів

Планується дозволити керування аеромобілями на висоті до 350 метрів без авіаційних посвідчень пілота.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Повітряного кодексу України, який передбачає запровадження спрощеного режиму експлуатації маловисотних повітряних суден (аеромобілів).

Законопроєкт пропонує визначити в Повітряному кодексі нову категорію повітряних суден — маловисотні повітряні судна (аеромобілі), а також встановити для них окремі правила використання повітряного простору, реєстрації та технічної експлуатації.

Визначення маловисотних повітряних суден

Згідно з пропозицією, до цієї категорії відносяться повітряні судна, призначені для польотів на висоті не більше 350 метрів над рівнем земної або водної поверхні, виключно поза межами населених пунктів, житлової, громадської чи рекреаційної забудови, а також об’єктів транспортної, енергетичної, військової та критичної інфраструктури (за винятком спеціально визначених зон зльоту, посадки та польотів).

Максимальна злітна маса таких суден не повинна перевищувати 2000 кілограмів.

Зміни до регулювання авіаційної діяльності

У статті 4 Повітряного кодексу пропонується уточнити, що авіаційна діяльність щодо маловисотних повітряних суден не підпадає під загальні вимоги окремих регуляторних процедур, які застосовуються до інших типів повітряних суден.

Також пропонується встановити, що використання повітряного простору загалом здійснюється на підставі дозволів, але не поширюється на випадки експлуатації маловисотних повітряних суден.

Спрощена реєстрація та окрема категорія

Законопроєктом передбачено доповнення статті 38 Повітряного кодексу новою нормою, згідно з якою маловисотні повітряні судна визнаються особливою категорією цивільних повітряних суден зі спрощеним режимом експлуатації та окремим порядком реєстрації.

Також пропонується виключити їх із обов’язкової реєстрації у Державному реєстрі цивільних повітряних суден. Натомість вони підлягатимуть електронній реєстрації в окремому реєстрі маловисотних повітряних суден.

Нові правила експлуатації

Законопроєкт передбачає введення окремої статті 46-1, яка визначає спрощений режим експлуатації та реєстрації таких суден.

Згідно з нею:

експлуатація маловисотних повітряних суден може здійснюватися без отримання свідоцтва пілота та сертифіката експлуатанта;

керування дозволяється особам віком від 21 року, які пройшли безкоштовний онлайн-курс з основ повітряної безпеки, включно з домедичною допомогою та технічними основами, а також склали тестування;

обов’язковою є практична підготовка з нальотом не менше 15 годин у визначених зонах під керівництвом інструктора;

протягом останніх шести місяців особа не повинна мати адміністративних стягнень за порушення авіаційного законодавства.

Окремо зазначається, що особи, які керують або обслуговують такі судна, не належать до авіаційного персоналу.

Вимоги до безпеки та експлуатації

Польоти дозволяються лише на сертифікованих суднах, що відповідають вимогам уповноваженого органу у сфері цивільної авіації та пройшли технічне обслуговування.

Встановлюються обмеження щодо польотів: максимальна висота — до 350 метрів, мінімальна — 250 метрів, заборона наближення до ліній електропередач ближче ніж на 100 метрів, а також обмеження щодо польотів у складних погодних умовах.

Також забороняється керування у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння.

У період воєнного або надзвичайного стану польоти дозволятимуться лише за окремими дозволами військового управління повітряним простором.

Реєстрація та контроль

Маловисотні повітряні судна підлягатимуть обов’язковій електронній реєстрації. Адміністрування реєстру здійснюватиме центральний орган виконавчої влади у сфері цивільної авіації, який також визначатиме порядок обліку.

Керування незареєстрованими суднами пропонується заборонити.

Мета законопроєкту

У пояснювальній записці зазначається, що метою документа є створення правового режиму для розвитку інноваційної малої авіації та індивідуального повітряного транспорту із одночасним забезпеченням безпеки польотів і державного контролю.

Також законопроєкт передбачає розвиток виробництва новітніх літальних апаратів і формування окремої інфраструктури для їх експлуатації.

