В Украине хотят отменить ГИА и изменить правила отбора – как будет проходить вступительная кампания 2027 года

Правительство зарегистрировало в Раде законопроект, согласно которому конкурсный отбор будет основываться на результатах тестов по обязательным предметам и творческих конкурсов.

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2027 года».

Законопроект №15254 направлен на законодательное урегулирование организации вступительной кампании 2027 года в соответствии с порядками, которые будет определять центральный орган исполнительной власти в сфере образования и науки.

Документом предлагается установить, что в 2027 году прием на обучение для получения высшего образования будет осуществляться в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки, без соблюдения требований Закона Украины «О высшем образовании».

Также предусматривается, что финансирование мероприятий по организации и проведению вступительных экзаменов будет осуществляться за счет расходов Государственного бюджета Украины и других источников, не запрещенных законодательством.

Конкурсный отбор на обучение для получения степени высшего образования на основе полного общего среднего образования, образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени младшего бакалавра и степени высшего образования младшего бакалавра предлагается проводить по результатам вступительных экзаменов 2024 -2027 годов, проведенных с использованием организационно-технологических процедур внешнего независимого оценивания, а также творческого конкурса или конкурса физических способностей в случаях, предусмотренных законодательством.

Вступительные испытания для участия в конкурсном отборе будут включать тестирование по учебным предметам «Украинский язык», «Математика», «История Украины», а также одного предмета на выбор: «Иностранный язык», «Биология», «География», «Физика», «Химия» или «Украинская литература».

Отдельно оговаривается, что прием на обучение в учреждения профессионального предвысшего образования будет осуществляться в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки, без применения требований Закона Украины «О профессиональном предвысшем образовании».

Кроме того, учащиеся, которые в 2027 году будут заканчивать каждый уровень полного общего среднего образования, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

Информацию о законопроекте предоставил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук; текст законопроекта пока не обнародован.

