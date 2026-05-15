В Україні хочуть скасувати ДПА та змінити правила відбору – як проходитиме вступна кампанія 2027 року

18:50, 15 травня 2026
Уряд зареєстрував у Раді законопроєкт, згідно з яким конкурсний відбір базуватиметься на результатах тестів з обов’язкових предметів і творчих конкурсів.
Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2027 року».

Законопроєкт №15254 спрямований на законодавче врегулювання організації вступної кампанії 2027 року відповідно до порядків, які визначатиме центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Документом пропонується встановити, що у 2027 році прийом на навчання для здобуття вищої освіти здійснюватиметься за порядком, визначеним центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, без дотримання вимог Закону України «Про вищу освіту».

Також передбачається, що фінансування заходів з організації та проведення вступних випробувань здійснюватиметься за рахунок видатків Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених законодавством.

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та ступеня вищої освіти молодшого бакалавра пропонується проводити за результатами вступних випробувань 2024-2027 років, проведених із використанням організаційно-технологічних процедур зовнішнього незалежного оцінювання, а також творчого конкурсу або конкурсу фізичних здібностей у випадках, передбачених законодавством.

Вступні випробування для участі в конкурсному відборі включатимуть тестування з навчальних предметів «Українська мова», «Математика», «Історія України», а також одного предмета на вибір: «Іноземна мова», «Біологія», «Географія», «Фізика», «Хімія» або «Українська література».

Окремо визначається, що прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти здійснюватиметься за порядком, встановленим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, без застосування вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту».

Крім того, здобувачі освіти, які у 2027 році завершуватимуть кожен рівень повної загальної середньої освіти, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

Інформацію про законопроєкт надав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, текст законопроєкту наразі не оприлюднений.

