На Хмельниччині ліквідували чоловіка, який після розстрілу поліцейського переховувався в лісосмузі — Нацполіція

Чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях, під час втечі з місця події він кинув гранату в бік цивільних, а згодом був ліквідований спецпризначенцями.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині поліцейські ліквідували озброєного чоловіка, який після розстрілу правоохоронця втік у лісосмугу та продовжив становити небезпеку для оточуючих. Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.

Як раніше повідомлялося, у п’ятницю, 15 травня, близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району під час перевірки документів у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, скоєно озброєний напад на працівників поліції.

Внаслідок інциденту один поліцейський загинув, ще один отримав тілесні ушкодження.

Після стрілянини підозрюваний з місця події втік. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення його місцеперебування та затримання.

За словами голови Нацполіції, під час втечі зловмисник кинув гранату у бік лісників, які рухалися автомобілем. Внаслідок інциденту вони не постраждали.

Вигівський зазначив, що чоловік діяв агресивно та не реагував на вимоги зупинитися, продовжуючи становити смертельну загрозу.

Для його затримання були залучені спецпризначенці поліції. Тоді нападник відкрив вогонь по правоохоронцях.

У відповідь поліцейські застосували зброю, внаслідок чого стрільця було ліквідовано.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.