В Хмельницкой области ликвидирован мужчина, который после расстрела полицейского скрывался в лесополосе — Нацполиция

Мужчина открыл огонь по правоохранителям, во время побега с места происшествия он бросил гранату в сторону гражданских лиц, а впоследствии был ликвидирован спецназовцами.

В Хмельницкой области полицейские ликвидировали вооруженного мужчину, который после расстрела правоохранителя скрылся в лесополосе и продолжал представлять опасность для окружающих. Об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский.

Как ранее сообщалось, в пятницу, 15 мая, около 14:35 в селе Терлевка Летичевской территориальной общины Хмельницкого района во время проверки документов у водителя, который был лишен права управления транспортными средствами по решению суда, было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции.

В результате инцидента один полицейский погиб, еще один получил телесные повреждения.

После стрельбы подозреваемый скрылся с места происшествия. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию.

По словам главы Нацполиции, во время побега злоумышленник бросил гранату в сторону лесников, которые двигались на автомобиле. В результате инцидента они не пострадали.

Выговский отметил, что мужчина действовал агрессивно и не реагировал на требования остановиться, продолжая представлять смертельную угрозу.

Для его задержания были привлечены спецназовцы полиции. Тогда нападавший открыл огонь по правоохранителям.

В ответ полицейские применили оружие, в результате чего стрелок был ликвидирован.

