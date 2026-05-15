  1. В Україні

Для залізничного транспорту готують нові правила безпеки та контролю за стандартами ЄС

19:19, 15 травня 2026
Законопроєкт, який має забезпечити інтеграцію української залізниці до єдиного європейського простору, рекомендували ухвалити у другому читанні та в цілому.
Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури розглянув підготовлений до другого читання урядовий законопроєкт №14174 «Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України». Документ розробило Міністерство розвитку громад та територій України для імплементації європейського законодавства у сфері залізничного транспорту.

Йдеться насамперед про адаптацію українського законодавства до вимог директив ЄС 2012/34, 2007/59, 2016/797 та 2016/798.

Законопроєкт визначає правові та організаційні засади забезпечення безпеки на залізничному транспорті, а також встановлює основи технічного регулювання інтероперабельності залізничної системи. Документ має сприяти технічній, операційній та регуляторній інтеграції української залізниці до єдиного європейського залізничного простору.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14174 у першому читанні 17 грудня 2025 року.

У встановлені Регламентом строки до профільного комітету надійшло 2354 поправки та пропозиції від 50 народних депутатів.

Їхній розгляд проходив на семи засіданнях підкомітету з питань залізничного транспорту з 9 лютого по 20 квітня. До обговорення долучалися автори поправок, представники Міністерства розвитку громад та територій, АТ «Укрзалізниця», Державної служби України з безпеки на транспорті, профільних асоціацій та бізнесу.

Під час трьох засідань Комітет з питань транспорту та інфраструктури розглянув таблицю поправок до другого читання та ухвалив рішення врахувати 86 поправок і пропозицій, ще 298 — врахувати редакційно в редакції комітету, а 1970 поправок — відхилити.

За підсумками засідання 13 травня комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт №14174 у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.

У парламенті зазначають, що ухвалення та реалізація цього закону дозволить Україні виконати зобов’язання в межах Угоди про асоціацію з ЄС, процесу вступу до Євросоюзу, а також у рамках Ukraine Facility та програм Світового банку.

Верховна Рада України законопроект ЄС Україна Укрзалізниця транспорт

