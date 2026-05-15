Для железнодорожного транспорта готовятся новые правила безопасности и контроля за стандартами ЕС

19:19, 15 мая 2026
Законопроект, который должен обеспечить интеграцию украинской железной дороги в единое европейское пространство, рекомендовали принять во втором чтении и целом.
Комитет Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре рассмотрел подготовленный ко второму чтению правительственный законопроект №14174 «О безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины». Документ разработало Министерство развития общин и территорий Украины для имплементации европейского законодательства в сфере железнодорожного транспорта.

Речь идет прежде всего об адаптации украинского законодательства к требованиям директив ЕС 2012/34, 2007/59, 2016/797 и 2016/798.

Законопроект определяет правовые и организационные основы обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, а также устанавливает основы технического регулирования интероперабельности железнодорожной системы. Документ должен способствовать технической, операционной и регуляторной интеграции украинской железной дороги в единое европейское железнодорожное пространство.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №14174 в первом чтении 17 декабря 2025 года.

В установленные Регламентом сроки в профильный комитет поступило 2354 поправки и предложения от 50 народных депутатов.

Их рассмотрение проходило на семи заседаниях подкомитета по железнодорожному транспорту с 9 февраля по 20 апреля. К обсуждению приобщались авторы поправок, представители Министерства развития общин и территорий, АО «Укрзализныця», Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, профильных ассоциаций и бизнеса.

В ходе трех заседаний Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры рассмотрел таблицу поправок ко второму чтению и принял решение учесть 86 поправок и предложений, еще 298 учесть редакционно в редакции комитета, а 1970 поправок отклонить.

По итогам заседания 13 мая комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №14174 во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками.

В парламенте отмечают, что принятие и реализация этого закона позволит Украине выполнить обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, процессе вступления в Евросоюз, а также в рамках Ukraine Facility и программ Всемирного банка.

