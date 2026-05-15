22 нові послуги в «Дії» та запуск 5G: в Україні тестують ШІ для держпослуг

19:22, 15 травня 2026
В Україні презентували новий етап цифрової трансформації держави: у «Дії» вже запустили 22 нові послуги, у кількох містах стартувало тестування 5G, а також триває розробка та тестування ШІ-сервісу для надання держпослуг.
Члени Комітету з питань цифрової трансформації взяли участь у Mintsyfra Summit 2026, під час якого обговорили розвиток цифрових сервісів, використання штучного інтелекту та подальшу цифровізацію державних процесів в Україні.

Під час заходу зазначили, що Україна переходить до нового етапу цифрової трансформації: якщо раніше основний фокус був на переведенні документів і послуг у цифровий формат (Digital First), то тепер увагу планують зосередити на технологіях штучного інтелекту (AI First).

Учасники саміту також говорили про концепцію так званої «проактивної держави» (Agentic State), у межах якої цифрові системи та алгоритми мають автоматизувати частину державних послуг і процесів.

Серед результатів, озвучених під час заходу:

  • у застосунку та на порталі «Дія» запустили 22 нові послуги;
  • у Бородянці та Харкові стартували пілотні проєкти 5G;
  • компанії-резиденти «Дія.City» сплатили понад 17 млрд грн податків до державного бюджету.

Окремо представили плани на майбутнє. Зокрема, йдеться про запуск «Дія.AI» — ШІ-асистента для державних послуг. За даними Мінцифри, сервіс уже протестували близько 350 тисяч користувачів, які надіслали понад 2 мільйони повідомлень.

Також серед пріоритетів назвали масштабування цифрових реформ у держуправлінні, розвиток цифрової освіти, підготовку фахівців із кібербезпеки та підтримку проєктів у сфері цифрової оборони.

Крім цього, влада планує розширювати простір «Дія.City», запускати платформу «Дія.City Invest» та розвивати інфраструктуру швидкісного зв’язку 5G для залучення інвестицій і технологічних компаній.

У саміті взяли участь понад 300 учасників, серед яких народні депутати, представники державних органів, бізнесу, наукової спільноти та міжнародних партнерів.

