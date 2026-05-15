22 новых услуги в «Дии» и запуск 5G: в Украине тестируют ИИ для госуслуг

В Украине презентовали новый этап цифровой трансформации государства: в «Дии» уже запустили 22 новых услуги, в нескольких городах стартовало тестирование 5G, а также ведется разработка и тестирование ИИ-сервиса для предоставления госуслуг.

Члены Комитета по вопросам цифровой трансформации приняли участие в Mintsyfra Summit 2026, во время которого обсуждали развитие цифровых сервисов, использование искусственного интеллекта и дальнейшую цифровизацию государственных процессов в Украине.

Во время мероприятия отметили, что Украина переходит к новому этапу цифровой трансформации: если раньше основной акцент был на переводе документов и услуг в цифровой формат (Digital First), то теперь внимание планируют сосредоточить на технологиях искусственного интеллекта (AI First).

Участники саммита также говорили о концепции так называемого «проактивного государства» (Agentic State), в рамках которой цифровые системы и алгоритмы должны автоматизировать часть государственных услуг и процессов.

Среди результатов, озвученных во время мероприятия:

— в приложении и на портале «Дія» запустили 22 новые услуги;

— в Бородянке и Харькове стартовали пилотные проекты 5G;

— компании-резиденты «Дія.City» уплатили более 17 млрд грн налогов в государственный бюджет.

Отдельно представили планы на будущее. В частности, речь идет о запуске «Дія.AI» — ИИ-ассистента для государственных услуг. По данным Минцифры, сервис уже протестировали около 350 тысяч пользователей, которые отправили более 2 миллионов сообщений.

Также среди приоритетов назвали масштабирование цифровых реформ в госуправлении, развитие цифрового образования, подготовку специалистов по кибербезопасности и поддержку проектов в сфере цифровой обороны.

Кроме того, власти планируют расширять пространство «Дія.City», запускать платформу «Дія.City Invest» и развивать инфраструктуру скоростной связи 5G для привлечения инвестиций и технологических компаний.

В саммите приняли участие более 300 участников, среди которых народные депутаты, представители государственных органов, бизнеса, научного сообщества и международных партнеров.

