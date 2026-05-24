В Украине могут отменить сертификат субъекта оценочной деятельности — в Раде зарегистрировали законопроект

20:01, 24 мая 2026
Документ предусматривает изменения в ряд законов, в частности касательно сертификатов субъектов оценочной деятельности, регулирования оценки имущества и проведения экспертной денежной оценки земельных участков.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13435-1 «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине», который предлагает внести изменения в ряд нормативно-правовых актов в сфере оценки имущества.

В частности, документом предлагается исключить из Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» норму, согласно которой выдача, прекращение действия и возобновление сертификатов субъекта оценочной деятельности осуществляются с учетом особенностей, определенных законом об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности.

Также предлагаются изменения в Закон Украины «О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности». Из перечня документов разрешительного характера предлагается исключить пункт 124 — «Сертификат субъекта оценочной деятельности», предусмотренный действующим законом об оценке имущества и профессиональной оценочной деятельности.

Кроме того, законопроект вносит изменения в Закон Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности». В перечень актов, на которые не распространяется действие этого закона, предлагается включить национальные стандарты оценки, другие нормативно-правовые акты по вопросам оценки имущества, методики, порядки, положения, требования к отчетам об оценке имущества, рецензированию, профессиональной подготовке, непрерывному профессиональному развитию, ведению реестров и информационному взаимодействию в сфере оценки имущества, принятые в соответствии с новым законом.

Также документ предусматривает изменения в Закон Украины «Об оценке земель». Законопроектом предлагается определить, что экспертная денежная оценка земельного участка может проводиться как в отношении самого земельного участка, так и в отношении земельного участка вместе с расположенными на нем земельными улучшениями, в частности домами, зданиями, сооружениями, объектами незавершенного строительства, объектами инженерной инфраструктуры и другими объектами недвижимого имущества. Такая оценка может осуществляться, если это предусмотрено законом, договором, решением суда, заданием на оценку или обусловлено целью проведения оценки.

В случае проведения экспертной денежной оценки земельного участка вместе с расположенными на нем объектами недвижимости в отчете должны отдельно указываться состав объекта оценки, правовой режим земельного участка и недвижимого имущества, права на них, существенные допущения, ограничительные условия, примененные методические подходы, а также, при необходимости в соответствии с целью оценки или заданием на ее проведение, стоимость земельного участка без учета земельных улучшений и/или стоимость таких улучшений.

Отдельно предусмотрено, что оценка объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке и являющихся самостоятельными объектами гражданских прав, будет проводиться с учетом требований закона об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности, а также стандартов оценки.

