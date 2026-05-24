В Україні можуть скасувати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності – у Раді зареєстрували законопроєкт

Документ передбачає зміни до низки законів, зокрема щодо сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, регулювання оцінки майна та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13435-1 «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», який пропонує внести зміни до низки нормативно-правових актів у сфері оцінки майна.

Зокрема, документом пропонується виключити із Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» норму, відповідно до якої видача, припинення дії та поновлення сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності здійснюються з урахуванням особливостей, визначених законом про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Також зміни пропонуються до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності». Із переліку документів дозвільного характеру пропонується виключити пункт 124 — «Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності», який передбачений чинним законом про оцінку майна та професійну оціночну діяльність.

Крім того, законопроєкт вносить зміни до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». До переліку актів, на які не поширюється дія цього закону, пропонується додати національні стандарти оцінки, інші нормативно-правові акти з питань оцінки майна, методики, порядки, положення, вимоги до звітів про оцінку майна, рецензування, професійної підготовки, безперервного професійного розвитку, ведення реєстрів та інформаційної взаємодії у сфері оцінки майна, ухвалені відповідно до нового закону.

Також документ передбачає зміни до Закону України «Про оцінку земель». Законопроєктом пропонується визначити, що експертна грошова оцінка земельної ділянки може проводитися як щодо самої земельної ділянки, так і щодо земельної ділянки разом із розташованими на ній земельними поліпшеннями, зокрема будинками, будівлями, спорудами, об’єктами незавершеного будівництва, об’єктами інженерної інфраструктури та іншими об’єктами нерухомого майна. Така оцінка може здійснюватися, якщо це передбачено законом, договором, рішенням суду, завданням на оцінку або обумовлено метою проведення оцінки.

У разі проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки разом із розташованими на ній об’єктами нерухомості у звіті окремо мають зазначатися склад об’єкта оцінки, правовий режим земельної ділянки та нерухомого майна, права на них, істотні припущення, обмежувальні умови, застосовані методичні підходи, а також, за потреби відповідно до мети оцінки або завдання на її проведення, вартість земельної ділянки без урахування земельних поліпшень та/або вартість таких поліпшень.

Окремо передбачено, що оцінка об’єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці та які є самостійними об’єктами цивільних прав, проводитиметься з урахуванням вимог закону про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність, а також стандартів оцінки.

