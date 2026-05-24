  1. Законодавство
  2. / В Україні

В Україні можуть скасувати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності – у Раді зареєстрували законопроєкт

20:01, 24 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ передбачає зміни до низки законів, зокрема щодо сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, регулювання оцінки майна та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.
В Україні можуть скасувати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності – у Раді зареєстрували законопроєкт
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13435-1 «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», який пропонує внести зміни до низки нормативно-правових актів у сфері оцінки майна.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, документом пропонується виключити із Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» норму, відповідно до якої видача, припинення дії та поновлення сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності здійснюються з урахуванням особливостей, визначених законом про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Також зміни пропонуються до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності». Із переліку документів дозвільного характеру пропонується виключити пункт 124 — «Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності», який передбачений чинним законом про оцінку майна та професійну оціночну діяльність.

Крім того, законопроєкт вносить зміни до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». До переліку актів, на які не поширюється дія цього закону, пропонується додати національні стандарти оцінки, інші нормативно-правові акти з питань оцінки майна, методики, порядки, положення, вимоги до звітів про оцінку майна, рецензування, професійної підготовки, безперервного професійного розвитку, ведення реєстрів та інформаційної взаємодії у сфері оцінки майна, ухвалені відповідно до нового закону.

Також документ передбачає зміни до Закону України «Про оцінку земель». Законопроєктом пропонується визначити, що експертна грошова оцінка земельної ділянки може проводитися як щодо самої земельної ділянки, так і щодо земельної ділянки разом із розташованими на ній земельними поліпшеннями, зокрема будинками, будівлями, спорудами, об’єктами незавершеного будівництва, об’єктами інженерної інфраструктури та іншими об’єктами нерухомого майна. Така оцінка може здійснюватися, якщо це передбачено законом, договором, рішенням суду, завданням на оцінку або обумовлено метою проведення оцінки.

У разі проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки разом із розташованими на ній об’єктами нерухомості у звіті окремо мають зазначатися склад об’єкта оцінки, правовий режим земельної ділянки та нерухомого майна, права на них, істотні припущення, обмежувальні умови, застосовані методичні підходи, а також, за потреби відповідно до мети оцінки або завдання на її проведення, вартість земельної ділянки без урахування земельних поліпшень та/або вартість таких поліпшень.

Окремо передбачено, що оцінка об’єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці та які є самостійними об’єктами цивільних прав, проводитиметься з урахуванням вимог закону про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність, а також стандартів оцінки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект Україна

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах

Новий законопроєкт пропонує надати поліції доступ до державних реєстрів для виявлення необґрунтованих активів.

Військовий США уникнув покарання через рішення поліції  використовувати ChatGPT замість перекладача

Суд закрив справу щодо військового США про відмову від огляду на сп’яніння, визнавши, що спілкування через ChatGPT замість перекладача порушило право іноземця на захист.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Битва за антикорупційну реформу: чи виконає Верховна Рада вимоги ЄС щодо конкурсів у ДБР та реформи прокуратури

Україна стоїть перед вибором моделі антикорупційного розвитку на наступні п'ять років: на розгляді парламенту — два альтернативні проєкти Стратегії 2026–2030.

Мобілізація не врятує від кримінальної відповідальності: Верховний Суд щодо строків давності

Верховний Суд підтвердив, що проходження військової служби під час мобілізації саме по собі не є ухиленням від суду та не зупиняє перебіг строків давності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]