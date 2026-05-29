В Украине могут узаконить компенсации за «лишнее» содержание под стражей — изменения уже рассматривают в парламенте

В Раде прорабатывают изменения, которые могут дать право на компенсацию за чрезмерное содержание под стражей после переквалификации обвинения.

Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека поддержал дальнейшую доработку законопроекта, который может расширить возможности граждан получать компенсацию за чрезмерное содержание под стражей в случаях, когда человека фактически удерживали дольше из-за неправильной квалификации уголовного правонарушения.

Компенсация за чрезмерное содержание под стражей

Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений рассмотрел законопроект №15203 о праве на возмещение морального вреда за неправильную квалификацию уголовного правонарушения и чрезмерное содержание под стражей.

По результатам рассмотрения комитет решил обратиться в Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики с предложением учесть свои замечания при доработке документа.

Документ предусматривает внесение изменений в статью 1176 Гражданского кодекса Украины и направлен на расширение права лиц на возмещение морального вреда в случаях неправильной квалификации уголовного правонарушения и чрезмерного содержания под стражей.

Что предлагает законопроект о возмещении морального вреда

Как указывала «Судебно-юридическая газета», законопроект направлен на приведение национального законодательства в соответствие со статьей 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, практикой Европейского суда по правам человека и Верховного Суда.

Автор документа напоминает, что в соответствии с частью второй статьи 10 Гражданского процессуального кодекса Украины суды при рассмотрении дел применяют Конституцию Украины, законы и международные договоры, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой. Кроме того, статья 17 Закона «О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека» предусматривает применение практики ЕСПЧ как источника права.

В пояснительной записке также обращается внимание на положения статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность, а также право на возмещение в случае незаконного ареста или содержания под стражей.

При этом, как отмечает автор законопроекта, в соответствии с практикой ЕСПЧ для назначения компенсации необязательно, чтобы арест или содержание под стражей были признаны незаконными на национальном уровне.

Дело «Шульгин против Украины» и практика ЕСПЧ

Отдельно в документе упоминается дело «Шульгин против Украины», в котором Европейский суд по правам человека признал нарушение пункта 5 статьи 5 Конвенции из-за отказа национальных судов присудить компенсацию заявителю за незаконное лишение свободы в течение более двух лет. Основанием для обращения заявителя стало решение Верховного Суда, которым был частично отменен приговор и уменьшен срок наказания более чем на два года, однако на тот момент лицо уже отбыло ранее назначенное наказание.

ЕСПЧ признал подход национальных судов чрезмерно формальным и не соответствующим требованиям Конвенции.

Какую позицию высказал Верховный Суд

Также в пояснительной записке приведена правовая позиция Верховного Суда, изложенная в постановлении от 15 октября 2025 года по делу №216/5629/23. Суд пришел к выводу, что лицо имеет право на компенсацию морального вреда в случае чрезмерного содержания под стражей, вызванного неправильной квалификацией уголовного правонарушения, даже если впоследствии обвинение было переквалифицировано на менее тяжкое.

Какие изменения в Гражданский кодекс предлагают

Законопроектом предлагается дополнить статью 1176 Гражданского кодекса новой нормой, согласно которой право на возмещение вреда будет возникать с момента фактического пребывания под стражей сверх срока наказания, определенного окончательным судебным решением.

В частности, предлагается предусмотреть такую норму:

«Право на возмещение вреда, причиненного физическому лицу чрезмерным содержанием под стражей, возникшим вследствие неправильной квалификации уголовного правонарушения органами досудебного расследования, прокуратуры и суда, возникает с момента фактического пребывания под стражей сверх срока наказания, определенного в соответствии с установленной правовой квалификацией уголовного правонарушения в окончательном судебном решении».

В случае принятия закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

