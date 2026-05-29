В ГПК и ХПК хотят закрепить новые правила по обжалованию определений суда

11:58, 29 мая 2026
Изменения касаются обжалования судебных определений, не включенных в перечень определений, которые обжалуются отдельно от решения суда.
В Верховную Раду внесли законопроект 15279, которым предлагается дополнить Гражданский процессуальный кодекс Украины и Хозяйственный процессуальный кодекс Украины положениями относительно подходов к обжалованию судебных определений, не включенных в перечень определений, которые обжалуются отдельно от решения суда.

Необходимость изменений обусловлена сформированной практикой Верховного Суда и выводами Конституционного Суда Украины.

Авторы законопроекта обращают внимание на постановление Верховного Суда №925/159/25 от 16 сентября 2025 года, в котором указано, что из содержания постановления Большой Палаты Верховного Суда от 13.11.2014 по делу № 757/47946/19 следует, что объединенная палата Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда с учетом выводов Конституционного Суда Украины при применении норм процессуального права относительно права на апелляционное обжалование определений суда первой инстанции последовательно сформулировала подход, согласно которому судебные определения подлежат апелляционному обжалованию.

В основу подхода положена идея обязательного соблюдения конституционного права лица на судебную защиту. При этом Большая Палата Верховного Суда детализировала суть этого подхода следующим образом:

  1. определения, возможность обжалования которых прямо предусмотрена частью первой статьи 353 Гражданского процессуального кодекса Украины (статьи 255 Хозяйственного процессуального кодекса Украины), являются самостоятельными объектами апелляционного обжалования;
  2. возражения на определения, не подлежащие обжалованию отдельно от решения суда, включаются в апелляционную жалобу на решение суда (часть вторая статьи 353 Гражданского процессуального кодекса Украины, статьи 255 Хозяйственного процессуального кодекса Украины);
  3. определения суда, которые в зависимости от их содержания и стадии процесса не могут быть обжалованы путем включения возражений в решение суда, могут быть обжалованы отдельно от решения, если это обусловлено необходимостью судебной защиты процессуальных прав и интересов лица.

Таким образом, законопроектом предлагается дополнить ГПК и ХПК положениями относительно подходов к обжалованию судебных определений, не включенных в перечень определений, которые обжалуются отдельно от решения суда.

В частности, определяется, что определения суда, которые в зависимости от их содержания и стадии процесса не могут быть обжалованы путем включения возражений в решение суда, могут быть обжалованы отдельно, если это необходимо для защиты процессуальных прав и интересов лица.

