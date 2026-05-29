У ЦПК і ГПК хочуть закріпити нові правила щодо оскарження ухвал суду

Зміни стосуються оскарження ухвал суду не включених до переліку ухвал, які оскаржуються окремо від рішення суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До Верховної Ради внесли законопроєкт 15279, яким пропонується доповнити Цивільний процесуальний кодекс України та Господарський процесуальний кодекс України положеннями щодо підходів до оскарження ухвал суду не включених до переліку ухвал, які оскаржуються окремо від рішення суду.

Необхідність змін обумовлють сформованою практикою Верховного Суду та висновками Конституційного Суду України.

Автори законопроєкту звертають увагу на постанову Верховного Суду №925/159/25 від 16 вересня 2025 року, у якій зазначено, що зі змісту постанови Великої Палати Верховного Суду від 13.11.2014 у справі № 757/47946/19 вбачається, що обʼєднана палата Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду з урахуванням висновків Конституційного Суду України при застосуванні норм процесуального права щодо права на апеляційне оскарження ухвал суду першої інстанції послідовно сформулювала підхід, за яким ухвали підлягають апеляційному оскарженню.

В основу підходу покладена ідея неодмінності дотримання конституційного права особи на судовий захист. При цьому Велика Палата Верховного Суду деталізувала суть цього підходу в наступний спосіб:

1) ухвали, вказівка про можливість оскарження яких прямо зазначена в частині першій статті 353 Цивільного процесуального кодексу України (статті 255 Господарського процесуального кодексу України), є самостійними об`єктами апеляційного оскарження;

2) заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду (частина друга статті 353 Цивільного процесуального кодексу України, статті 255 Господарського процесуального кодексу України);

3) ухвали суду, які залежно від їх змісту та стадії процесу не можуть бути оскаржені шляхом включення заперечень до рішення суду, можуть бути оскаржені окремо від рішення, якщо це зумовлено потребою судового захисту процесуальних прав та інтересів особи.

Відтак, законопроєктом пропонується доповнити ЦПК та ГПК положеннями щодо підходів до оскарження ухвал суду не включених до переліку ухвал, які оскаржуються окремо від рішення суду.

Зокрема, визначається, що ухвали суду, які залежно від їх змісту та стадії процесу не можуть бути оскаржені шляхом включення заперечень до рішення суду, можуть бути оскаржені окремо, якщо це якщо це необхідно для захисту процесуальних прав та інтересів особи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.