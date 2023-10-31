Синоптики дали прогноз: чего ожидать от погоды в Украине

По данным синоптиков, сегодня без осадков, лишь на крайнем западе страны днем небольшой дождь.

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На этой неделе в Украине будут фиксироваться периоды дождливой и солнечной погоды. Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, сегодня, во вторник, 31 октября, без осадков, лишь на крайнем западе страны днем небольшой дождь, в среду в большинстве областей пройдут умеренные дожди.

Ночью и утром 31 октября в южных областях местами туман; ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 19-24 м/с.

В среду, 1 ноября, в Украине ожидаются местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 7-14, в восточных областях 4-10 тепла, днем 14-20, на юге страны до 24, 1 ноября в западных и северных областях 11-16.

«2 ноября в Украине преимущественно без осадков, ветер ослабеет, ожидается снижение температуры на 3-6°», - говорят синоптики.

3 ноября ночью в южной и северных областях, днем в восточных областях дожди, на остальной территории без осадков. Температура 3 ноября ночью 0-6° тепла, днем 9-15°.

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