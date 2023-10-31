Синоптики дали прогноз: чого очікувати від погоди в Україні

За даними синоптиків, сьогодні без опадів, лише на крайньому заході країни вдень невеликий дощ.

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На цьому тижні в Україні фіксуватимуться періоди дощової та сонячної погоди. Про це повідомляють в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, сьогодні, у вівторок, 31 жовтня, без опадів, лише на крайньому заході країни вдень невеликий дощ, в середу в більшості областей пройдуть помірні дощі.

Вночі та вранці 31 жовтня у південних областях місцями туман; вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах пориви 19-24 м/с.

У середу, 1 листопада, в Україні очікуються місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 7-14°, у східних областях 4-10° тепла, вдень 14-20°, на півдні країни до 24°, 1 листопада в західних та північних областях 11-16°.

«2 листопада в Україні переважно без опадів, вітер послабшає, очікується зниження температури на 3-6°», - кажуть синоптики.

3 листопада вночі у південній частині та північних областях, вдень у східних областях дощі, на решті території без опадів. Температура 3 листопада вночі 0-6° тепла, вдень 9-15°.

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