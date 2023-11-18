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Работник достиг пенсионного возраста: может ли работодатель его уволить

10:40, 18 ноября 2023
Работники, достигшие пенсионного возраста, имеют право работать и получать заработную плату и имеют право на пенсию.
Работник достиг пенсионного возраста: может ли работодатель его уволить
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Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда разъяснило, и можно уволить работника, достигшего пенсионного возраста, по инициативе работодателя.

Так, статьей 24 Конституции Украины закреплен принцип равенства прав и свобод независимо от каких-либо обстоятельств, в том числе и возраста человека. Пенсионный возраст становится серьезным барьером как для работодателей, так и для работников. Лица пенсионного возраста стремятся еще работать, но работодатели довольно часто желают взять на работу молодые кадры и всячески оказывают психологическое давление на работников пенсионного возраста.

Основным законодательным актом Украины, регулирующим вопрос защиты трудовых прав граждан, является Кодекс законов о труде. Нормами статьи 21 КЗоТ Украины запрещается любая дискриминация в сфере труда, в том числе по возрасту.

Достижение пенсионного возраста не является основанием для увольнения работника по инициативе работодателя, также КЗоТ Украины не определены особые условия увольнения работников, достигших пенсионного возраста. Следовательно, законодательство Украины не позволяет увольнять работников на основании достижения ими пенсионного возраста, но не содержит запрета на увольнение такой категории работников на общих основаниях.

Если работник, достигший пенсионного возраста, желает и дальше работать, работодатель может его уволить по собственной инициативе только в случаях, определенных КЗоТом Украины в статье 40 «Разрыв трудового договора по инициативе владельца или уполномоченного им органа» и в статье 41 «Дополнительные основания расторжения» трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа с отдельными категориями работников при определенных условиях. В этих статьях содержится исчерпывающий перечень оснований, по которым работодатель по собственной инициативе может уволить работника.

Увольнение работника по каким-либо другим основаниям не разрешается.

Работники, достигшие пенсионного возраста, имеют право работать и получать заработную плату и имеют право на пенсию, которая оформляется Пенсионным фондом Украины.

Во время действия военного положения, введенного в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения", действуют ограничения и особенности организации трудовых отношений, установленные Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Согласно статье 5 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», в период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске (кроме отпуска по беременности и родами и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста) с указанием даты увольнения, которая является первым рабочим днем, следующим за днем окончания временной нетрудоспособности, указанным в документе о временной нетрудоспособности, или первым рабочим днем после окончания отпуска.

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