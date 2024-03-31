31 марта стрелку часов перевели на один час вперед.

31 марта Украина перешла на летнее время. В 03:00 ночи стрелку часов перевели на один час вперед.

Введение летнего времени является общепринятой международной практикой.

Переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 509 от 13.05.1996 г. «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Отметим, во всех билетах, начиная с 31.03 04:00, время указывается уже с учетом переведенных стрелок.

Ранее медики рассказали, как облегчить адаптацию к летнему времени.

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