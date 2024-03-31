31 березня стрілку годинника перевели на одну годину вперед.

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31 березня Україна перейшла на літній час. О 03:00 ночі стрілку годинника перевели на одну годину вперед.

Запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою.

Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 509 від 13.05.1996 року «Про порядок обчислення часу на території України».

Зазначимо, в усіх квитках, починаючи з 31.03 04:00, час вказується вже з урахуванням переведених стрілок.

Раніше медики розповіли, як полегшити адаптацію до літнього часу.

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