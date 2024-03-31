В окупованому Маріуполі будинки затоплює каналізаційними відходами, — міськрада

Місцеві жителі масово скаржаться на сморід та затоплення будинків.

Фото: Маріупольська міська рада

У тимчасово окупованому Маріуполі двори потопають в нечистотах, оскільки в місті після російських обстрілів пошкоджено всі мережі, зокрема, каналізаційні. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Такої кількості проблем з поривами каналізаційних стоків у місті ніколи не було, як при окупантах. Місцеві жителі масово скаржаться на сморід та затоплення будинків", - розповіли у міськраді.

Повідомляється зокрема, що мешканці будинку на вулиці Маміна-Сибіряка, 42, не знають, як впоратися з проблемою вже цілий рік: двір і будинки заливає каналізаційними відходами, а комунальні служби не реагують на скарги.

"Все пливе, жахливо смердить. Вже рік не можемо домогтися допомоги від Водоканалу Маріуполя! Говорять, не їхня робота", - пишуть обурені люди.

Як зазначається в повідомленні, комунальні служби окупаційної влади взагалі не переймаються проблемами містян.

"Маріупольці в окупації зазначають, що ніколи такого халатного відношення комунальних та соціальних служб у місті ще не бачили. При окупантах комунальні служби не мають ані достатньо техніки, ані працівників. Тож маріупольців залишають наодинці з проблемами", - зазначають у міськраді.

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