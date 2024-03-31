Практика судов
  1. В Украине

В оккупированном Мариуполе дома затапливает канализационными отходами, — горсовет

16:08, 31 марта 2024
Местные жители массово жалуются на вонь и затопление домов.
В оккупированном Мариуполе дома затапливает канализационными отходами, — горсовет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во временно оккупированном Мариуполе дворы утопают в нечистотах, поскольку в городе после российских обстрелов повреждены все сети, в частности канализационные. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Такого количества проблем с порывами канализационных стоков в городе никогда не было, как при оккупантах. Местные жители массово жалуются на вонь и затопление домов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что жители дома на улице Мамина-Сибиряка, 42, не знают, как справиться с проблемой уже круглый год: двор и дома заливает канализационными отходами, а коммунальные службы не реагируют на жалобы.

"Все плывет, ужасно воняет. Уже год не можем добиться помощи от Водоканала Мариуполя! Говорят, не их работа", - пишут возмущенные люди.

Как отмечается в сообщении, коммунальные службы оккупационных властей вообще не беспокоятся о проблемах горожан.

"Мариупольцы в оккупации отмечают, что никогда такого халатного отношения коммунальных и социальных служб в городе еще не видели. При оккупантах коммунальные службы не имеют ни достаточно техники, ни работников. Поэтому мариупольцев оставляют наедине с проблемами", - отмечает в горсовете. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
У руководителя – 210 тысяч, у специалиста – 38 тысяч грн: в органах судебной власти наблюдается значительная разница в зарплатах

Между зарплатой специалиста и руководителя госслужбы в Высшем совете правосудия, Верховном Суде и ВАКС наблюдается разрыв в 4-5 раз.

Договоры о строительстве нового жилья, завершении недостроенного или реконструкции поврежденного будут заключаться через онлайн-аукционы

В Комитете утверждают, что этот законопроект ликвидирует коррупционную схему по присвоению государственных и коммунальных земель под строительство.

Кабмин зарегистрировал в Раде изменения относительно доступа к правосудию лиц с инвалидностью

Предусматриваются изменения в Гражданский процессуальный кодекс, Хозяйственный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.

Законопроект о Высшем административном суде разработал Кабинет министров, в парламенте его вообще не видели – Денис Маслов

Также непонятно, найдутся ли деньги на создание нового суда и судейское вознаграждение для его судей.

Кабмин предлагает урегулировать статус общественных объединений ветеранов войны

В Правительстве решили добавить определение общественных объединений ветеранов войны.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Завальнюк
    Ігор Завальнюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Людмила Косик
    Людмила Косик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва