В оккупированном Мариуполе дома затапливает канализационными отходами, — горсовет

Местные жители массово жалуются на вонь и затопление домов.

Во временно оккупированном Мариуполе дворы утопают в нечистотах, поскольку в городе после российских обстрелов повреждены все сети, в частности канализационные. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Такого количества проблем с порывами канализационных стоков в городе никогда не было, как при оккупантах. Местные жители массово жалуются на вонь и затопление домов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что жители дома на улице Мамина-Сибиряка, 42, не знают, как справиться с проблемой уже круглый год: двор и дома заливает канализационными отходами, а коммунальные службы не реагируют на жалобы.

"Все плывет, ужасно воняет. Уже год не можем добиться помощи от Водоканала Мариуполя! Говорят, не их работа", - пишут возмущенные люди.

Как отмечается в сообщении, коммунальные службы оккупационных властей вообще не беспокоятся о проблемах горожан.

"Мариупольцы в оккупации отмечают, что никогда такого халатного отношения коммунальных и социальных служб в городе еще не видели. При оккупантах коммунальные службы не имеют ни достаточно техники, ни работников. Поэтому мариупольцев оставляют наедине с проблемами", - отмечает в горсовете.

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