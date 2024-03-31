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В какой бюджет наследники должны платить НДФЛ: разъяснение

07:53, 31 марта 2024
Наследникам НДФЛ следует платить через банковские учреждения в бюджет по месту нотариального удостоверения свидетельства о праве на наследство.
В какой бюджет наследники должны платить НДФЛ: разъяснение
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Налоговая служба в Запорожской области объяснила, в какой бюджет наследники должны платить НДФЛ.

Зазначається, що відповідно до п. 174.6 ПКУ об'єкти дарування, зазначені в п. 174.1 ПКУ, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими розділом ІV ПКУ для оподаткування спадщини.

Вартість будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями (обдарованими), які не зазначені у пп. 174.2.1 ПКУ, зокрема членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення, оподатковується за ставкою 5 відсотків, визначеною п. 167.2 ПКУ.

За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються об'єкти спадщини (дарування), що успадковуються членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення.

Об'єкти спадщини оподатковуються за ставкою 18 відсотків, визначеною в п. 167.1 ПКУ, для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем – нерезидентом від спадкодавця – резидента.

Пунктом 174.3 ПКУ визначено, що особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, і зазначається в річній податковій декларації про майновий стан і доходи, крім: спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини або в сільських населених пунктах – до оформлення уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, та спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями – резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини або в сільських населених пунктах – до оформлення уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

Порядок сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету встановлено п. 168.4 ПКУ.

Так, фізична особа, відповідальна згідно з вимогами розділу IV ПКУ за нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб, сплачує (перераховує) його до бюджету, у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами, посвідчення договорів дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам, – за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв) (пп. «б» пп. 168.4.5 ПКУ).

Платник податку зобов'язаний подавати Декларацію відповідно до ПКУ.

Податковим кодексом визначено випадки, в яких обов'язок платника податку щодо подання Декларації вважається виконаним і Декларація не подається, крім випадків, коли подання Декларації прямо передбачено ПКУ, якщо такий платник податку отримував, зокрема:

  • доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розділу ІV ПКУ;
  • доходи у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до розділу ІV оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ПКУ.

У разі якщо платник податку зобов'язаний подавати Декларацію відповідно до інших положень ПКУ, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені п. 179.2 ПКУ.

Тож, спадкоємцям або обдарованим – резидентам України податок на доходи фізичних осіб потрібно сплачувати через банківські установи до бюджету за місцем нотаріального посвідчення свідоцтва про право на спадщину/договору дарування.

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