Украинцы снимают аккумуляторы с автомобилей Tesla, чтобы заживить дома светом, — СМИ

Мощности с одного автомобиля Tesla хватает, чтобы обеспечить электричеством обычную квартиру на 10 часов.

Фото из открытых источников

В Украине владельцы электромобилей Tesla снимают со своих авто батареи, чтобы заживить дома светом. Об этом сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что с таким запросом украинцы все чаще обращаются к автомеханикам. Они разбирают старые Tesla, чтобы подключить электроприборы к аккумуляторным батареям.

Электрики способны разделить батареи, снятые с Tesla, на несколько аккумуляторных систем.

Каждая система, изготовленная таким образом, имеет мощность 5 кВтч. Этого достаточно для работы света и электрооборудования киевской квартиры в течение 10 часов.

Старая Tesla, включая стоимость доставки, обойдется почти в $10 000. Ее можно превратить в 12 батарей, а также продавать детали.

Financial Times отмечает, что спрос на такие услуги может возрасти по мере приближения зимы.

Фото: Financial Times

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