Українці знімають акумулятори з автомобілів Tesla, щоб заживити будинки світлом, — ЗМІ

Потужності з однієї автівки Tesla вистачає, щоб забезпечити електрикою звичайну квартиру на 10 годин.

Фото з відкритих джерел

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В Україні власники електромобілів Tesla знімають з авто батареї, щоб заживити будинки світлом. Про це повідомляє Financial Times.

Видання зазначає, що з таким запитом українці все частіше звертаються до автомеханіків. Вони розбирають старі Tesla, щоб під'єднати електроприлади до акумуляторних батарей.

Електрики здатні розділити батареї, зняті з Tesla, на кілька акумуляторних систем.

Кожна система, виготовлена таким чином, має потужність 5 кВт·год. Цього достатньо для роботи світла та електрообладнання київської квартири протягом 10 годин.

Стара Tesla, включаючи вартість доставки, коштуватиме майже $10 000. Її можна перетворити на 12 батарей, а також продавати деталі.

Financial Times зазначає, що попит на такі послуги може зрости з наближенням зими.

Фото: Financial Times

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