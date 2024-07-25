Практика судів
  1. Суспільство

Українці знімають акумулятори з автомобілів Tesla, щоб заживити будинки світлом, — ЗМІ

10:16, 25 липня 2024
Потужності з однієї автівки Tesla вистачає, щоб забезпечити електрикою звичайну квартиру на 10 годин.
Українці знімають акумулятори з автомобілів Tesla, щоб заживити будинки світлом, — ЗМІ
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні власники електромобілів Tesla знімають з авто батареї, щоб заживити будинки світлом. Про це повідомляє Financial Times.

Видання зазначає, що з таким запитом українці все частіше звертаються до автомеханіків. Вони розбирають старі Tesla, щоб під'єднати електроприлади до акумуляторних батарей.

Електрики здатні розділити батареї, зняті з Tesla, на кілька акумуляторних систем.

Кожна система, виготовлена таким чином, має потужність 5 кВт·год. Цього достатньо для роботи світла та електрообладнання київської квартири протягом 10 годин.

Стара Tesla, включаючи вартість доставки, коштуватиме майже $10 000. Її можна перетворити на 12 батарей, а також продавати деталі.

Financial Times зазначає, що попит на такі послуги може зрости з наближенням зими.

Фото: Financial Times

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Землі природних заповідників і лісів за спрощеною процедурою віднесуть до земель оборони для розміщення військових частина – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, за яким землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, ліси, землі історико-культурного призначення збираються у спрощеному порядку передати до земель оборони для розміщення військових частин та військових установ.

Верховний Суд пояснив, на підставі чого визначається розмір зарплати держслужбовця під час перебування у простої

Хоча підстави перебування працівників у простої визначаються нормами Кодексу законів про працю, але оплата праці державних службовців за час простою визначається Кабміном, вказав Верховний Суд.

«Жорстка» пріоритезація витрат державного бюджету – що рекомендуватиме Верховна Рада Кабміну

Верховна Рада пропонує Уряду відмовитися від «непершочергових, неактуальних та неефективних витрат».

Прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів підвищувати не будуть – стали відомі рекомендації парламенту до Бюджетної декларації на 2025-2027 роки

Бюджетний комітет Верховної Ради не дослухався до пропозицій «розморозити» прожитковий мінімум для розрахунку посадових окладів суддів.

Вимогу для конкурсантів в судді отримати не менше 75% вірних відповідей на IQ-тест пропонують прибрати

Не доведено прямий зв'язок між «геніальними» результатами IQ-тестів та здатністю особи бути суддею.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва