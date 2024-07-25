Правоохоронці затримали групу вербувальників паліїв, які за вказівкою росіян підпалювали торгівельні центри в Польщі та країнах Балтії

Найближчим часом фігуранти планували підпалити центр гуманітарної допомоги для українців у Польщі.

Правоохоронці в Івано-Франківській області затримали групу вербувальників паліїв, які за вказівкою російської фсб здійснювали підпали на території країн Євросоюзу. Про це повідомляє Нацполіція.

Так, для виконання вказівок спецслужби рф фігуранти вербували на території України осіб, яких в подальшому з використанням підроблених документів вивозили до країн ЄС для виконання «замовлень» за гроші.

Відомо про кілька знищених пожежею торговельних закладів у Польщі та країнах Балтії. Також зловмисники отримали замовлення на підпал одного з центрів гуманітарної допомоги Україні на території Польщі.

«За задумом ворожих спецслужб, підпали торгівельних центрів, складських приміщень або об’єктів критичної інфраструктури, повинні були дестабілізувати внутрішню ситуацію, дискредитувати Україну та її громадян на світовій арені. Окрім того, зіпсувати дружні відносини з країнами-партнерами, зменшити надання допомоги, яка необхідна для підтримки у складні воєнні часи», — зазначили в Нацполіції.

Так, організатором групи вербувальником виявився 39-річний житель міста Івано-Франківська, який залучив у спільники ще кількох містян.

Додається, що головним критерієм для підбору виконавців було громадянство України.

Після визначення об’єкта для підпалу, зловмисники виготовляли для залучених агентів підроблені документи зразка для можливості безперешкодного виїзду за кордон. Також відкривали банківські рахунки на підставних осіб для придбання пального та інших засобів для виконання замовлення.

Опинившись у місті, де був запланований злочин, палії приступали до ретельного продумування плану втілення підпалу, його обов’язкової фіксації та непомітних шляхів відходу з місця події.

Правоохоронці вказують, що оплата за виконану роботу здійснювалася частинами – спочатку аванс, а решта грошей перераховувалася після здійснення підпалу і обов’язкового підтвердження у публікаціях медіа. «Для ускладнення процесу відслідковування транзакцій, усі грошові перекази відбувалися на криптогаманці так званих «мулів», які за невелику фінансову винагороду надавали ділкам свої рахунки», — йдеться у повідомленні.

18 липня правоохоронці провели 40 обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів на території шести областей, де були знайдені докази, що свідчать про зв’язок учасників злочинної організації з представниками спецслужб рф.

Під час слідчих дій знайшли підроблені документи, серед яких були свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення водіїв та дипломи про освіту; печатки, штампи та інші заготовки, які використовувалися для виготовлення підробок; банківську документацію, квитанції та чеки про оплату поштових послуг з розсилки документів; комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, грошові кошти та чорнові записи.

Цього ж дня на території Івано-Франківської області поліцейські затримали трьох учасників злочинної групи. Відповідно до рольової участі кожного з фігурантів, їм повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

- ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна);

- ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);

- ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Наразі проводяться подальші слідчо-оперативні заходи для встановлення повного кола причетних до злочину осіб та притягнення їх до відповідальності, а також збір доказової бази щодо перевірки причетності фігурантів до інших епізодів пожеж у торговельних центрах на території країн ЄС.

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