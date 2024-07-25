Правоохранители задержали группу вербовщиков поджигателей, которые по указанию россиян поджигали торговые центры в Польше и странах Балтии

В ближайшее время фигуранты планировали поджечь центр гуманитарной помощи украинцам в Польше.

Правоохранители в Ивано-Франковской области задержали группу вербовщиков поджигателей, которые по указанию российской фсб совершали поджоги на территории стран Евросоюза. Об этом сообщает Нацполиция.

Так, для выполнения указаний спецслужбы рф фигуранты вербовали на территории Украины лиц, которых в дальнейшем с использованием поддельных документов вывозили в страны ЕС для выполнения «заказов» за деньги.

Известно несколько уничтоженных пожаром торговых заведений в Польше и странах Балтии. Также злоумышленники получили заказы на поджог одного из центров гуманитарной помощи Украине на территории Польши.

«По замыслу вражеских спецслужб, поджоги торговых центров, складских помещений или объектов критической инфраструктуры должны были дестабилизировать внутреннюю ситуацию, дискредитировать Украину и ее граждан на мировой арене. Кроме того, испортить дружеские отношения со странами-партнерами, уменьшить оказание помощи, необходимой для поддержки в сложные военные времена», — отметили в Нацполиции.

Так, организатором группы вербовщиком оказался 39-летний житель Ивано-Франковска, который привлек в сообщники еще нескольких горожан.

Главным критерием для подбора исполнителей было гражданство Украины.

После определения объекта для поджога злоумышленники изготовляли для привлеченных агентов поддельные документы образца для возможности беспрепятственного выезда за границу. Также открывали банковские счета на подставных лиц для приобретения горючего и других средств выполнения заказа.

Оказавшись в городе, где было запланировано преступление, поджигатели приступали к тщательному продумыванию плана воплощения поджога, его обязательной фиксации и незаметных путей ухода с места происшествия.

Правоохранители указывают, что оплата за проделанную работу осуществлялась частями – сначала аванс, а остальные деньги перечислялись после совершения поджога и обязательного подтверждения в публикациях медиа. «Для усложнения процесса отслеживания транзакций все денежные переводы происходили на криптокошельки так называемых «мулов», которые за небольшое финансовое вознаграждение предоставляли дельцам свои счета», — говорится в сообщении.

18 июля правоохранители провели 40 обысков по местам жительства и в транспортных средствах фигурантов на территории шести областей, где были найдены доказательства, свидетельствующие о связи участников преступной организации с представителями спецслужб рф.

В ходе следственных действий нашли поддельные документы, среди которых были свидетельства о регистрации транспортных средств, водительские удостоверения и дипломы об образовании; печати, штампы и другие заготовки, которые использовались для изготовления подделок; банковскую документацию, квитанции и чеки об оплате почтовых услуг по рассылке документов; компьютерная техника, мобильные телефоны, флеш-накопители, денежные средства и черновые записи.

В этот же день на территории Ивано-Франковской области полицейские задержали троих участников преступной группы. Фигурантам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

– ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества);

– ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) ;

– ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению полного круга причастных к преступлению лиц и привлечению их к ответственности, а также сбор доказательной базы по проверке причастности фигурантов к другим эпизодам пожаров в торговых центрах на территории стран ЕС.

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